An diesem Samstag geht eine Teststation auf der Terrasse meines Restaurants in Betrieb. Die Stadt Ettlingen hat dafür freundlicherweise eine Weihnachtsmarkthütte zur Verfügung gestellt. Ein externer Dienstleister betreibt die Station, ich stelle aber Personal zur Verfügung. Wir Gastronomen erwarten außerdem weitere Hilfen vom Staat. Beantragte Unterstützung, etwa für Renovierungsmaßnahmen, wurde teilweise immer noch nicht ausgezahlt. Einige Kollegen haben in ihre Räumlichkeiten investiert, weil man mit so einer Situation nicht noch einmal gerechnet hätte. Niemand hat gedacht, dass es wieder so kommt wie im vergangenen Winter.