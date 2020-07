Verkehr

40-Tonner steckt in Altstadt von Ettlingen fest und muss geborgen werden

Ein Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen hat sich am Mittwochabend in der Altstadt von Ettlingen festgefahren. In der schmalen Hirschgasse ging es für den schweren Sattelzug weder vor noch zurück. Schließlich musste ein Bergungsunternehmen anrücken.