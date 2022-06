50-jähriger Radfahrer in Ettlingen von Pkw erfasst

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend von einem Pkw in Ettlingen übersehen worden und hat leichte Verletzungen erlitten. Ein Fahrradhelm konnte wohl Schlimmeres verhindern.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19.50 Uhr hat ein 57-jähriger Pkw-Fahrer wohl einen 50-jährigen Radfahrer und infolgedessen erfasst. Wie die Polizei mitteilte, hat der Radfahrer nur leichte Verletzungen davon getragen.

An der Kreisstraße 3581/Landessstraße 566 in Nähe des Silberstreifens, hat der Pkw-Fahrer den 50-Jährigen, als er vom Kutschweg kommend nach rechts in Richtung des Messetunnels abbiegen wollte, übersehen.

Ein Fahrradhelm konnte offenbar schlimmere Verletzungen bei dem Radfahrer verhindern. Vorsorglich wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geringer Sachschaden von geschätzten 350 Euro.