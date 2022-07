54-Jährige fährt in Ettlinger Kreisverkehr auf Vordermann auf

Eine 54-jährige Autofahrerin ist am Mittwochvormittag in einem Kreisverkehr in Ettlingen mit einem 61-Jährigen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau gegen 11 Uhr in den Kreisverkehr an der Kreuzung Landstraße / Amalienstraße ein.

Vor ihr fuhr der 61-Jährige, der den Kreisverkehr in Richtung Landstraße verlassen wollte. Da an dieser Stelle gerade ein Fußgänger die Straße überquerte, musste der Autofahrer abbremsen und kurz stehen bleiben.

Die 54-Jährige war offenbar unaufmerksam und bemerkte den Bremsvorgang zu spät. Sie fuhr auf das Fahrzeug des 61-Jährigen auf. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt knapp 700 Euro.