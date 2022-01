4.000 Euro Sachschaden

58-Jährige fährt in Ettlingen über rote Ampel und verursacht Unfall

Eine 58-jährige ist am Montagmittag an der Seehofkreuzung in Ettlingen über eine rote Ampel gefahren und daraufhin mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen. Beim Unfall wurde eine Person leicht verletzt.