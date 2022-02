75-Jährige fährt bei Ettlingen in Gegenverkehr: Zwei Leichtverletzte

Eine 75-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend auf der B3 in Ettlingen einen Unfall verursacht, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 17.30 Uhr vom Wattkopftunnel in Richtung der A5 unterwegs.

Nach der Tunnelausfahrt kam sie offenbar aus Unachtsamkeit von ihrer Spur ab und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte sie den entgegenkommenden Wagen eines 35-jährigen Fahrers.

Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt knapp 11.000 Euro.