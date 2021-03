76-Jährige stürzt mit Pedelec in Ettlingen

Eine Rentnerin ist am Montagmittag mit ihrem Pedelec gestürzt. Das Vorderrad verkeilte sich offenbar in den Schienen des Bahnübergangs, den sie überqueren wollte.

Beim Überqueren von Gleisen ist am Montagmittag eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Radlerin gegen 13.30 Uhr vom Wattkopfweg in die Schöllbronner Straße ein. Beim Überqueren des dortigen Bahnübergangs verkeilte sich der Vorderreifen ihres Pedelecs vermutlich in den Schienen, woraufhin die Rentnerin stürzte. Glücklicherweise verletzte sie sich nur leicht, wurde aber trotzdem durch den alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.