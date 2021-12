Gegen Mauer geprallt

85-jährige Autofahrerin nach Unfall in Ettlingen tot gefunden: Gesundheitliche Probleme?

Für eine 85-Jährige ist am Freitagmittag in Ettlingen jede Hilfe zu spät gekommen. Die Seniorin war mit ihrem Auto gegen eine Mauer geprallt und tot in ihrem Wagen gefunden worden.