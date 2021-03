Ab Sonntag kostenlose Corona-Schnelltests für alle in der Ettlinger Albgauhalle

Das Corona-Testzentrum in der Ettlinger Albgauhalle öffnet seine Türen ab Sonntag, 14. März, für alle Bürger. Bisher war es nur für bestimmte Personengruppen wie etwa Lehrer, Schüler und Erzieher unter Vorlage eines Berechtigungsscheins möglich, sich dort testen zu lassen.

Nun hat jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Test pro Woche, der Bund übernimmt die Finanzierung.

Los geht’s mit den Tests für alle am Sonntag zwischen 10 und 14.30 Uhr, an den Folgetagen wird die Albgauhalle zu unterschiedlichen Zeiten für die Bürgerschaft geöffnet sein.

Testungen ohne Termin in festgelegten Zeitfenstern ab 15. März

Die Schnelltests werden durch Ärzte und Apotheker sowie durch geschultes Personal von der Schöllbronner Firma BechTec vorgenommen, das Ergebnis steht nach rund 15 Minuten fest. Eine Terminvereinbarung im Internet unter www.ettlingen.de/coronaschnelltest ist erforderlich.

Ab Montag, 15. März, sollen in bestimmten Zeitfenstern auch Spontan-Testungen möglich sein. Die Stadtverwaltung empfiehlt jedoch eine Anmeldung.

Von drei eingerichteten Teststraßen werden nach Angaben von Katharina Bonavia, Referentin des Ettlinger Oberbürgermeisters Johannes Arnold (Freie Wähler), zunächst zwei besetzt. Ein Test dauert in der Regel vier Minuten.

Bislang noch keine positiven Ergebnisse bei getesteten Lehrern und Erziehern

Ihr Testergebnis bekommen die Besucher schriftlich. Fällt der Schnelltest positiv aus, muss er durch einen PCR-Test bestätigt werden, der oder die Getestete muss sich sofort in Quarantäne begeben. Bei den rund 700 Lehrern und Erziehern, die bis Freitag in der Albgauhalle getestet wurden, sei noch kein Schnelltest positiv ausgefallen, berichtet Moritz Becht, Geschäftsführer von BechTec.

Öffnungszeiten Testzentrum Albgauhalle Ettlingen Das Testzentrum in der Albgauhalle ist ab 15. März zu folgenden Terminen für die Ettlinger Bürgerschaft geöffnet:

- Montags 9 bis 11 und 15 bis 17 Uhr - Dienstags 10 bis 14 Uhr - Mittwochs 15 bis 17 Uhr - Freitags 9 bis 11 und 15 bis 17 Uhr - Samstags 10 bis 14 Uhr -(ab 25. März) Donnerstags 10 bis 14 Uhr Termine können unter www.ettlingen.de/coronaschnelltest vereinbart werden.

Für die Möglichkeit, sich spontan testen zu lassen, sind diese Zeiten reserviert: - Montags 9 bis 10.30 Uhr

- Dienstags 10 bis 13.30 Uhr

- Freitags 15 bis 16.30 Uhr

- Samstags 10 bis 13.30 Uhr

- (ab 25. März) Donnerstags 10 bis 13.30 Uhr Unbedingt mitbringen müssen Testwillige ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass). Personal von Schulen und Kitas muss weiter den Berechtigungsschein des Arbeitgebers/Einrichtungsträgers vorzeigen.

Drei Apotheken und vier Arztpraxen helfen laut Bonavia aktuell im Testzentrum mit, die Abrechnung laufe über die Kassenärztliche Vereinigung. Unabhängig vom Angebot in der Albgauhalle gibt es auch Hausärzte und Apotheken, die kostenlose Tests bei sich vor Ort anbieten. Wie viele Ärzte es genau sind, ist schwer festzustellen, es gibt kein zentrales Verzeichnis. Apotheken, die Schnelltests anbieten, sind auf der Internetseite der Landesapothekerkammer gelistet: www.lak-bw.de.

Die Entensee-Apotheke ist eine von ihnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wegen fehlender Vorgaben soll es kommende Woche mit den kostenlosen Tests für alle Bürger losgehen, heißt es von der Apotheke. Darüber hinaus werden weiter Abstriche bei Lehrern und Erziehern genommen, die Anspruch auf zwei kostenlose Tests pro Woche haben. Eine Terminvereinbarung ist notwendig.

Hohe Nachfrage nach kostenlosen Corona-Schnelltests

Die Sibylla-Apotheke verweist Anrufer, die nach einem kostenlosen Schnelltest fragen, an die Albgauhalle, wo sie Mitarbeiter speziell dafür im Einsatz hat. Eine Durchführung der Tests in der Apotheke wäre angesichts der hohen Nachfrage nur schwer umsetzbar, erklärt die Inhaberin Sanam Grabow.

Zwar bietet sie schon seit Dezember Schnelltests für Selbstzahler an, allerdings läuft all das noch mit telefonischer Terminvereinbarung und viel Papierkram, der vor Ort erledigt werden muss. Um den Ablauf zu straffen, will Grabow ein Online-Anmeldesystem einrichten.

Kommt ein dm-Schnelltestzentrum in die Ettlinger Innenstadt?

Schnelltests könnten künftig vielleicht auch in der Innenstadt stattfinden – wenn der Drogeriemarkt dm dort ein Testzentrum aufbaut. Das Unternehmen hatte Anfang März angekündigt, rund 250 solcher Zentren in Baden-Württemberg einzurichten. „Wir haben dm signalisiert, dass wir Interesse daran haben“, sagt Bonavia. Als Fläche für ein Testzelt wäre etwa der Schlosshof vorstellbar.

Die ersten Zentren könnten von unserer Seite in den kommenden zwei Wochen in Baden-Württemberg eröffnet werden. Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung

OB Arnold ließ diese Woche am Rande einer Sitzung wissen, eine Entscheidung des Staatsministeriums zu dem Testzentrum stehe noch aus. „Die ersten Zentren könnten von unserer Seite in den kommenden zwei Wochen in Baden-Württemberg eröffnet werden“, erklärte dm-Geschäftsführer Christoph Werner am Freitag auf Nachfrage.

„Nachdem die bundesweite Testverordnung nun verabschiedet ist, kann uns das Land Baden-Württemberg beauftragen und anschließend die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen.“ Die Frage, ob ein Testzentrum in Ettlingen entstehen wird, ließ er offen.

Kommunales Testzentrum in Waldbronn ist seit 10. März geöffnet

Im kommunalen Testzentrum Waldbronn, das am 10. März im Eistreff eröffnet wurde, können sich nur bestimmte Personengruppen wie Schüler, pflegende Angehörige oder Polizisten kostenlos testen lassen. Eine vollständige Übersicht über berechtigte Personengruppen gibt es auf der Internetseite der Gemeinde Waldbronn unter www.waldbronn.de.

Öffnungszeiten Testzentrum Waldbronn (nur für bestimmte Personengruppen) Das Corona-Schnelltestzentrum im Eistreff Waldbronn ist wie folgt geöffnet: - Montag: 13 bis 19 Uhr

- Mittwoch: 13 bis 19 Uhr

- Freitag: 13 bis 19 Uhr Derzeit dürfen sich nur folgende Personen testen lassen: - in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehende Personen (z.B. pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren, Angehörige von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht), - Personen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld hatten oder haben (z.B. mit Kindern, Jugendlichen und Familien im Rahmen der Hilfen zu Erziehung und in der Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigte, Personen im öffentlichen Dienst wie Polizeibeamte, Gerichtsvollzieher, Beschäftigte in der Justiz und in Justizvollzugsanstalten, Beschäftigte im öffentlichen Verkehr, Beschäftigte in Flüchtlingsunterkünften) - Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, - Beschäftigte in der Jugendhilfe, - Wahlhelfer Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

4.000 Tests aus der Reserve des Landes stehen vorerst zur Verfügung, 35 Menschen haben das Angebot im Eistreff am ersten Tag laut Hauptamtsleiter Reinhold Bayer genutzt. Kostenlose Schnelltests für alle seien „aus infektiologischer Sicht“ zwar wünschenswert, man fürchte aber, dass die personellen Kapazitäten dafür nicht ausreichen. Geöffnet ist das Testzentrum Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 13 bis 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.