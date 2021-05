Abiturprüfungen in Ettlingen wegen Feuer in Schultoilette abgebrochen

Für sechs Schüler am Albertus-Magnus-Gymnasium war das Französisch-Abi am Mittwoch abrupt zu Ende: Jemand hatte einen Mülleimer auf der Schultoilette angezündet und so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Feuerwehreinsatz am AMG

Der brennende Mülleimer sorgte für Rauch im ganzen AMG-Gebäude. Deshalb mussten Schüler evakuiert werden - darunter auch die sechs Prüflinge, die eigentlich gerade ihre Abuiturprüfung im Fach Französisch ablegten.

Nach Angaben von Helmut Obermann, dem Leiter des AMG, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes rund 500 Schüler im Gebäude. Dieses umfasst nicht nur das AMG, sondern auch die Anne-Frank-Realschule. Die Evakuierung auf den Schulhof sei geregelt abgelaufen.

Wer den Brand gelegt haben könnte, dazu habe er „überhaupt keine Vorstellung“, so Obermann. Die Kriminalpolizei ermittle.

Hausmeister löscht das Feuer

Dem beherzten Eingreifen des Hausmeisters Rainer Spesshardt ist es zu verdanken, dass der Brand sich nicht noch weiter ausgebreitet hat. Er sah den Rauch, der aus der Toilettentür im zweiten Stock des Schulgebäudes stieg, und löschte die Flammen kurzerhand mit einem Feuerlöscher.

„Um 12.15 Uhr ging es los, ich wollte gerade in den Mittag“, erzählte er den BNN am Mittwochnachmittag. „Jemand hat wohl die Mülltonne angezündet, dann hat auch der darüber hängende Handtuchhalter Feuer gefangen.“ Von beiden Gegenständen waren am Mittwochnachmittag nur noch verkohlte Überreste zu sehen.

Wie hoch der Sachschaden ist, konnten weder Hausmeister Spesshardt noch Schulleiter Obermann sagen.

Am Wochenende sollen alle betroffenen Räume in der Schule von Ruß und Rauchspuren befreit werden, sagt AMG-Direktor Helmut Obermann. Der Freitag sei ohnehin ein Brückentag und damit unterrichtsfrei. Am Montag könne der Wechselunterricht dann wie gehabt ohne Einschränkungen weitergehen.

Die sechs Abiturientinnen müssten den zweiten Teil ihrer Französisch-Prüfung zum regulären Nachschreibetermin nun nach den Pfingstferien wiederholen, so Obermann. „Da sind Tränen geflossen“, schildert er die Reaktion der jungen Frauen auf den überraschenden Prüfungsabbruch am Mittwoch.