Die Sanierungsarbeiten an der B3 bei Ettlingen sind laut Regierungspräsidium Karlsruhe so gut wie abgeschlossen. Voraussichtlich an diesem Samstag sollen in den Abendstunden die Zufahrten zur A5 an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd als auch die Abfahrt der B3 aus Rastatt in Richtung Anschlussstelle Karlsruhe-Süd sowie die Zu- und Abfahrt zum P+M Parkplatz in Ettlingen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die aktuell noch gesperrte Abfahrt der A5 aus Richtung Basel soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag für den Verkehr freigegeben werden und ist voraussichtlich ab Sonntag, 30. April, wieder befahrbar.

Seehofkreuzung wird wieder für Radfahrer geöffnet

Auch die Ampelanlage an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd, die während der Bauarbeiten ausgeschaltet war, wird bereits an diesem Freitagnachmittag wieder in Betrieb genommen. Dies könne, so das Regierungspräsidium, bis zur Öffnung der Zu- und Abfahrten in den Abendstunden am Samstag zu längeren Wartezeiten „durch nicht erforderliche, aber festgelegte Rotphasen im Zuge des Festzeitprogramms führen“.

Die Ampeln an der Seehofkreuzung (B3/L561/ Karlsruher Straße) sollen am Mittwoch, 3. Mai, wieder auf den Normalbetrieb zurückgestellt werden. Damit können auch Radfahrer und Fußgänger die Kreuzung wieder überqueren.

Ab 5. Mai sollen auf der B3 wieder beide Fahrspuren befahrbar sein

Am 2. Mai wird die Verkehrsführung im Bereich des Übergangs B3/L561 wieder geändert. Bislang werden die Autofahrer dort auf zwei Fahrspuren in zwei Fahrtrichtungen gelenkt. Voraussichtlich ab Freitag, 5. Mai, sollen dann wieder jeweils zwei Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein.

Ab dem 9. Mai kann es laut Regierungspräsidium durch Restarbeiten noch zu vereinzelten Verkehrseingriffen kommen.