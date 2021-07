Alb-Leiche in Ettlingen: Identität des Toten steht fest

Jetzt steht fest, wer die Leiche ist, die am Dienstagmorgen aus der Alb in der Ettlinger Innenstadt geborgen wurde. Der entscheidende Hinweis an die Polizei kam vonseiten des Arbeitskreises Asyl in Ettlingen.

Die Identität des am Dienstagmorgen in der Alb in Ettlingen gefundenen Toten konnte die Polizei ermitteln. Nachdem es einen Hinweis durch eine Mitarbeiterin des Arbeitskreis Asyl in Ettlingen gegeben hatte.

Demnach wohnte der Mann, der tot aus dem Bereich der Fischtreppe am Mühlenwehr geborgen wurde, in der Pforzheimer Straße in einer Unterkunft zur Anschlussunterbringung.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 32-Jährigen Mann aus Gambia, erklärte der Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe, Sven Brunner gegenüber den BNN. Bei den Unterkünften handelt es sich um einfache Bauten zur Unterbringung, diese liegen direkt an der Alb unweit des Wohn- und Gewerbegebiets Spinnerei.

Ermittlungen zur Todesursache laufen

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern indes noch an. Es liegen noch keine Obduktionsergebnisse der Gerichtsmedizin in Heidelberg vor, entsprechend kommen noch sowohl ein Suizid, ein Unfall oder auch ein Verbrechen in Frage. Ermittelt wird in alle Richtungen.

Am Dienstagmorgen war die Wasserleiche am Ettlinger Mühlenwehr geborgen worden, nachdem ein Arbeitstrupp des Ettlinger Bauhofs einen Arm an einem großen Stapel verkeiltem Treibholz entdeckt hatten und dann die Polizei alarmierten.

Nach Polizeiangaben lag der Mann schon längere Zeit im Wasser, eventuell gar schon mehrere Wochen. Eine Vermisstenanzeige hatte es nicht gegeben.