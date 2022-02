Nichts geht derzeit auf der Albbrücke in Ettlingens Bulacher Straße. Sie ist für Radler wie Fußgänger gesperrt. Was die Stadt plant, und was der Gemeinderat dazu sagt.

Die Albbrücke beim Etowehr in der Bulacher Straße ist nicht zu retten. Das 1988 errichtete Bauwerk aus Tropenholz, das sowohl von Radfahrern als auch von Fußgängern genutzt wird, ist so marode, dass eine Sanierung keinen Sinn mehr macht.

Konsequenz: Die Stadt Ettlingen muss die Verbindung über den Fluss ersetzen. Und das wird ziemlich teuer. Der Leiter der Tiefbauabteilung, Jannik Obreiter, rechnet mit Kosten von rund 650.000 Euro, wobei eine Schwankungsbreite von 30 Prozent hinzukommt.

Eher nach oben als nach unten, denn 30 Prozent günstiger als angenommen wurde in Ettlingen ein Bauprojekt der Erinnerung nach noch nie.

Für den Neubau in Ettlingen werden Zuschüsse des Landes erwartet

Die gute Nachricht aus Sicht von Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler): Für das Neubauvorhaben, das im Laufe des Spätjahres realisiert werden soll, gibt es Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg (Töpfe des Verkehrsministeriums), die sich zwischen 50 und 90 Prozent bewegen sollen.

Voraussetzung aber ist, dass die bislang drei Meter breite Brücke künftig vier Meter aufweist, mit einem Sicherheitsabstand von jeweils 75 Zentimetern vom linken wie rechten Geländer. Eine neue Brücke zu bauen, die nicht gefördert wird, „lehne ich ab“, so Arnold.

Eine Stahlbrücke lebt zwei- bis dreimal länger als eine aus Holz. Jannik Obreiter, Tiefbauabteilung

Laut Obreiter soll die künftige Brücke statt aus Holz aus feuerverzinktem Stahl sein und mit einer Epoxidharzbeschichtung überzogen werden, um so eine dauerhafte Tragkonstruktion zu erhalten. „Eine Stahlbrücke lebt zwei- bis dreimal länger als eine aus Holz“, sagt Obreiter. Zudem gebe es keinen Pflegeaufwand.

Die Albbrücke sei damals nach dem Stand der Technik gebaut worden und die Verantwortlichen seien davon ausgegangen, dass das Tropenholz „deutlich widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Pilze“ ist als einheimische Holzarten.

Deshalb hätten sie auf einen konstruktiven Holzschutz (Abstand zwischen den Hölzern, Wetterschutz et cetera) verzichtet. Die Folge aber: Fäulnis sei aufgetreten und Pilze hätten sich angesiedelt. Möglicherweise, so Obreiter, sei zudem das Material „qualitativ minderwertig“ gewesen.

Seit kurz vor Weihnachten 2021 ist die von Radlern und Fußgängern gut genutzte Albbrücke wegen Sicherheitsbedenken komplett gesperrt. Zuvor hatte sie bei einem Brücken-TÜV die Note vier (ausreichend) erhalten, nach einer drei (befriedigend) im Jahr 2017.

An Bedeutung gewinnen wird das Bauwerk, wenn die geplante und beschlossene Änderung der Schulbezirke kommt (wir berichteten mehrfach) und mehr Kinder die Pestalozzischule im Ettlinger Westen besuchen als derzeit.

CDU-Stadtrat kritisiert Stahl- und Kunststofflösung

Dennoch, der Gemeinderat war nicht kollektiv begeistert. So kritisierte Albrecht Ditzinger (CDU) unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit die „Stahl-, Glasfaser- und Kunststofflösung“. In die gleiche Kerbe schlug Michael Blos (AfD), der monierte: „Wir bauen alles Mögliche aus Holz, beispielsweise Kindergärten, aber keine Brücken.“

Sonja Steinmann (SPD) erkundigte sich, was denn mit der Etowehr-/Erlengrabenbrücke ganz in der Nachbarschaft sei – ebenfalls eine Holzkonstruktion. Dazu erklärte Obreiter, 2022 sei dafür kein Betrag im Haushalt ausgewiesen, für 2023 habe man zunächst 216.000 Euro eingestellt. „Die haben wir inzwischen auf 264.000 Euro erhöht.“ Auch für dieses Sanierungsprojekt werde man sich um Landeszuschüsse bemühen.

Zurück zur Albbrücke: Nach dem Ja der Volksvertreter (bei drei Enthaltungen) will die Stadt jetzt die Planungen beginnen, die Förderanträge stellen und den Auftrag ausschreiben. Die eigentliche Baustelle an der Alb wird sich dann nicht allzu lange hinziehen: Die alte Brücke wird per Kran herausgehoben, die neue im Werk teilweise vormontiert und auch per Kran eingesetzt.