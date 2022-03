Alkoholisierter Autofahrer in Ettlingen ruft die Polizei um Hilfe

Bei einem Unfall eines 23-Jährigen, der mit seinem Auto in einem Abhang stecken geblieben ist, ist ihm ein Alkoholwert von 1,4 Promille nachgewiesen worden.

Ein alkoholisierter 23-Jähriger hat am Dienstag gegen 21.50 Uhr selbst den Polizeinotruf verständigt und auf seinen an einem Abhang stecken gebliebenes Fahrzeug nahe der Ettlinger Spinnerei hingewiesen. Wie die Polizei mitteilte, traf die Streife den jungen Mann und seine Begleiterin 500 Meter von der Straße entfernt an.

Die Beamten nahmen bei der Aufnahme des Sachverhaltes einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt erhärtete sich weiter, als die Beamten in der Beifahrertür des Fahrzeuges mehrere Alkoholflaschen auffanden. Ein Alkoholvortest ergab bei dem Autofahrer 1,4 Promille.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ordnete eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins an. Ein Abschleppunternehmen barg den Kleinwagen.