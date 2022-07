Erinnerung an Fehlalarm

Öffentlichkeit nicht informiert: Amok-Training der Polizei schreckt in Ettlingen Bürger auf

Schreck am Morgen, als am Dienstag vermummte Einheiten der Polizei ins Berufliche Bildungszentrum in Ettlingen einmarschieren. Warum dort ein Amok-Training stattfand, über das die Öffentlichkeit nicht informiert war.