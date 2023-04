An der Bürgermeisterwahl in Karlsbad ist so manches ungewöhnlich

Am Sonntag gilt’s, dann ist ein Ein-Mann-Wahlkampf in Karlsbad zu Ende. Die Chronologie der Ereignisse in der Gemeinde im südlichen Landkreis Karlsruhe sucht ihresgleichen.

Am kommenden Sonntag wird in Karlsbad gewählt. Der Bürgermeisterposten in der 16.000-Einwohner-Gemeinde ist neu zu besetzen. Einziger Kandidat ist der 38 Jahre alte Verwaltungswirt Björn Kornmüller (FDP, Foto: Björn Kornmüller), der seit 2019 im Gemeinderat Karlsbad sitzt.

Eine Initiative hat aber dazu aufgefordert, den Amtsinhaber Jens Timm (58, Freie Wähler) zu wählen, der gar nicht mehr Bürgermeister bleiben will. Unsere Redaktion erklärt die Vorgänge um die Wahl.

Was ist an der Situation in Karlsbad so besonders?

Dass der Amtsinhaber zu einem recht frühen Zeitpunkt im November 2022 zunächst erklärt hatte, er wolle gerne acht Jahre in Karlsbad weitermachen und dann doch ausstieg. Beim Neujahrsempfang im Januar war Jens Timm noch bester Dinge, zuvor hatten sich die Freien Wähler mehrheitlich hinter ihn gestellt. Mitte Februar erklärte Björn Kornmüller, er wolle in seiner Heimatgemeinde Rathauschef werden. Das traf Timm schwer. Zwei Tage vor Beginn der Bewerbungsfrist, am Abend des 23. Februar, kündigte er via Pressemitteilung für Bürger und Parteien völlig überraschend an, er werde sich nun doch nicht bewerben.

Warum gab es einen Sinneswandel bei Jens Timm?

Schwer zu sagen, denn er hat sich über die Pressemitteilung hinaus bislang nicht geäußert. Darin begründete er seinen Sinneswandel damit, dass es Kornmüller gelungen sei, drei von vier Gemeinderatsfraktionen hinter sich zu scharen, außerdem die Ortsvorsteher Hans Kleiner (Auerbach) und Heike Christmann (Ittersbach, beide Freie Wähler) nicht mehr hinter ihm stünden. Ohne Rückhalt sehe er keine Grundlage mehr für seine Bewerbung. Timms Rückzug könnte auch damit zusammenhängen, dass er 2014 überraschend als Rathauschef in Neckartailfingen die Wahl gegen Herausforderer Gerhard Gertitschke verlor und sich eine mögliche weitere Niederlage in Karlsbad ersparen wollte.

Warum gibt es nur einen Bewerber in einer attraktiven und finanzstarken Gemeinde wie Karlsbad?

Das könnte daran liegen, dass über die kleine FDP-Basis hinaus die großen Gemeinderatsfraktionen CDU, SPD und Grüne noch vor Beginn der Bewerbungsphase am 25. Februar offiziell und öffentlich erklärten, sie würden Kornmüller, den sie aus dem Gemeinderat kennen, unterstützen. Offenbar wollen sie einen Neuanfang und setzen auf eine bessere und offenere Kommunikation zwischen der Rathausspitze und dem Gemeinderat. Die dreifache Unterstützung dürfte Bewerber von außen genauso abgeschreckt haben wie die Stellenanzeige im Staatsanzeiger vom 24. Februar, in der noch zu lesen stand, der Amtsinhaber bewerbe sich wieder.

Warum hat man diese Stellenanzeige nicht ohne diesen Satz einfach wiederholt?

Dazu sagt die Rechtsaufsicht im Landratsamt Karlsruhe, es handele sich nur um eine Zusatzinformation, keine Pflichtinformation. Zu den Pflichtinformationen gehören beispielsweise Angaben zum Wahltag, zur Amtszeit, zur Wählbarkeit. Bei dem auf 30. April festgelegten Wahltermin war das Erscheinungsdatum der Anzeige am 24. Februar im Staatsanzeiger das letztmögliche, um die vorgeschriebene Zwei-Monats-Frist einzuhalten. Hätte man die Anzeige neu schalten wollen, hätte der Gemeinderat das Prozedere für die Wahl mit allen Terminen neu festlegen müssen, um zu verhindern dass verschieden formulierte Stellenanzeigen veröffentlicht sind.

Was ist mit der Initiative, die sich dafür ausspricht, Jens Timms Namen in die freie Zeile auf dem Stimmzettel einzutragen?

Über die weiß man nicht viel, da sie anonym agiert. Vor Ostern hat sie Flyer gestreut, die Freien Wähler haben sich von ihr distanziert. Von Timm hat man dazu nichts gehört, die Initiative behauptet, er würde im Fall der Fälle die Wahl annehmen. Ob das stimmt, ist unklar.

Was braucht man an Stimmen, um zu gewinnen?

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen im ersten Wahlgang. Unabhängig davon, ob man auf dem Stimmzettel steht oder namentlich hinzugefügt wird. Sollte der Fall eintreten, dass es dem offiziellen Kandidaten Kornmüller nicht für die absolute Mehrheit reicht, gibt es am 21. Mai einen neuerlichen Urnengang. Da können dann nochmals komplett neue Bewerber antreten und auch der bisherige Amtsinhaber Timm. Gewonnen hat dann, wer die meisten Stimmen holt.

Gibt es einen vergleichbaren Fall in der näheren und weiteren Umgebung wie den in Karlsbad?

Nicht wirklich, es gab aber schon kuriose Wahlen. So die des Oberbürgermeisters von Albstadt 2015. Da erhielt Amtsinhaber Jürgen Gneveckow nur wenige Stimmen mehr als Klaus Konzelmann, der gar kein Kandidat war, und den die Bürger einfach auf den Stimmzettel gesetzt hatten. Der populäre Stadtrat siegte mit einfacher Stimmenmehrheit im zweiten Wahlgang, in dem er offiziell antrat. Bis März 2023 blieb er Rathauschef, trat dann nicht mehr an. Heute ist Roland Tralmer OB in der 45.000-Einwohner-Stadt.

Kommt es häufiger vor, dass andere Namen als die der offiziellen Kandidaten auf den Stimmzettel gesetzt werden?

Ja, aber sie spielen im Regelfall eine untergeordnete Rolle. In Ettlingen war OB Johannes Arnold 2019 der einzige Kandidat. Bürger setzten beispielsweise die Namen Gunzi Heil, Josef Offele, Pfarrer Roland Merz oder auch Thomas Fedrow hinzu. Insgesamt entfielen 114 Stimmen auf „Nicht-Bewerber“.

Wann soll das Ergebnis der Wahl in Karlsbad feststehen ?