Anzeige wegen Unterschlagung: Polizei verhaftet gesuchten 42-Jährigen in Ettlingen

Die Polizei hat einen gesuchten Mann in Ettlingen festgenommen. Dieser war wegen Unterschlagung und Betrug angeklagt. Dazu stand er unter Drogeneinfluss und fuhr er mit einem nicht zugelassenen Auto.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt hat am Samstagnachmittag einen 42-jährigen Mann in Ettlingen festgenommen. Auf den Mann war ein Haftbefehl ausgestellt, nachdem dieser eine Musikanlage unterschlagen hatte, so die Polizei.

Im Oktover lieh der 42-Jährige bei einem Mann aus Oberreichenbach (Kreis Calw) eine Musikanlage im Wert von 10.000 Euro aus. Die Anlage brachte er jedoch nie zurück. Zudem bezahlte er die dafür fällige Miete nicht. Daraufhin erstattete der Vermieter der Musikanlage Anfang November eine Anzeige wegen Unterschlagung.

Der Vermieter verabredete sich am Samstag mit dem 42-Jährigen zu einer Geldübergabe auf einem Parkplatz in der Ettlinger Luisenstraße. Als die Polizei dazu kam flüchtete er jedoch mit seinem Auto. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später stoppen und festnehmen.

Mann stand unter Drogeneinfluss

Auf Grund des Verdachts auf Drogeneinfluss musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Dieser verlief positiv auf drei unterschiedliche Betäubungsmittel. Dazu stellte sich heraus, dass der Mann mit einem nicht zugelassenen Auto und falschem Kennzeichen unterwegs war.

Aufgrund eines seit Januar erlassenen Haftbefehls wegen Betrugs brachte die Polizei den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Auf Grund weitere Delikte erwarten ihn nun weitere Anzeigen.