Hat die Stadt Ettlingen bei der teuren Sanierung des Ratsstuben-Gebäudes gegen ihre eigene Altstadtsatzung verstoßen? Ein Architekt moniert das. Unterdessen kündigt der Pächter an, nach dem Lockdown das Lokal zeitnah zu eröffnen.

Offener Brief

Auf dem Weg in sein Büro kommt Architekt Valentin Heid regelmäßig an der Baustelle „Ratsstuben“ vorbei, die nach vielen Monaten kurz vor dem Abschluss steht.

Die Stadt saniert das Gebäude Kirchenplatz 1 bis 3 zum einen für den neuen Pächter des Lokals, zum anderen für städtische Zwecke. Das Ganze für einen mehrstelligen Millionenbetrag.

Jetzt hat sich Heid mit einem offenen Brief an Oberbürgermeister Johannes Arnold und den Gemeinderat gewandt. Er kritisiert darin, dass bei baulichen Veränderungen und Umbauten in der sensiblen Altstadt zunehmend von den Vorgaben der Gestaltungssatzung und denen zur Erhaltung des Stadtbildes abgewichen werde. Als jüngstes Beispiel dafür nennt er die Ratsstuben.

Gebäude stammt aus dem 1970er Jahren

Das Gebäude ist ein Ersatzbau aus den 1970er Jahren, unter Denkmalschutz steht es nicht. Das Haus ist ein Ersatzbau in Anlehnung an das ursprüngliche Gebäude. Heid moniert, wie er auch den BNN bei einem Termin vor Ort erklärte, das deutlich vergrößerte Fenster zur Albseite hin, wo „die Brüstung lieblos heruntergebrochen“ und die vorhandene Fenstereinfassung „weder ergänzt noch verlängert wurde“.

Stattdessen sei ein „an dieser Stelle unpassendes“ schwarzes Stahlgeländer mit zu dünner Fensterbank eingesetzt worden. Was die Seite zum Marktplatz hin angeht, so seien dort bei drei neuen Fenstern, die bis zum Boden reichen, die Brüstungen heruntergebrochen worden, „ohne die Fenstereinfassung passend zu ergänzen“. Die Folge: Fenster, die „bezuglos in der Fassade hängen“.

Die Stadt Ettlingen hat bei Sanierungen ihrer Gebäude auch eine Vorbildfunktion. Valentin Heid, Architekt

Die „klaren Vorgaben der Gestaltungssatzung“ seien nicht eingehalten worden, und der gesamte Umgang mit der Bausubstanz lasse „jedes Bemühen um eine dem Ort angemessene Lösung vermissen“. Die Stadt Ettlingen habe als Bauherr bei ihren Sanierungen eine „Vorbildfunktion“, meinte Heid im Gespräch.

Er fordert eine „konsequente Umsetzung der bestehenden Regelwerke“, eine Korrektur an den Fenstereinfassungen der Ratsstuben und eine Überarbeitung der Gestaltungssatzung dort, „wo die Vorgaben nicht mehr greifen oder regelmäßig unterlaufen werden“.

Rathauschef und Planungsamtsleiter sehen keinen Verstoß

Sowohl Rathauschef Johannes Arnold als auch Planungsamtsleiter Wassili Meyer-Buck erkennen beim Projekt Ratsstuben keine Verstöße gegen die Altstadtsatzung. Der von der Stadt beauftragte Architekt Thomas Fabrinsky habe bewusst auf eine historisierende Lösung an der Fassade verzichtet und darauf, die drei Fenster bis zum Boden einzufassen.

Die vorhangartige Gestaltung der Fenster sei in Ordnung, so Meyer-Buck. Bei der Vergrößerung des Fensters auf der Gebäuderückseite sei es auch darum gegangen, dass man durch das ganze Lokal hinaus auf die Alb schauen könne. Das Gitter werde gebraucht, um im Fall von Hochwasser Dämmbalken/Bleche befestigen zu können.

Arnold will prüfen lassen, ob die Sandsteineinfassung nicht komplett um das neue Fenster herumgezogen werden kann, und welcher Aufwand damit verbunden wäre.

Option für Terrassenlösung an der Alb

„Wir haben die Fensteröffnung auch deshalb vergrößert, weil wir damit die Option haben, irgendwann mal eine Terrassensituation wie am Café Pierod schaffen zu können.“ Die Stadt freue sich auf die Wiederöffnung der Ratsstuben. Pächter Leonhard Bader ist derzeit dabei, die Küche einzurichten und zu möblieren. Er will „zeitnah nach Ende des Lockdowns“ an den Start, ließ er wissen. Sein Team stehe bereit.