Stress und Belastung

„Hochgradig wütend“: Eltern üben Kritik an Corona-Pooltests in Ettlinger Schulen

Wesentlich öfter als noch zu Anfang des Schuljahrs sind Corona-Tests in Schulen positiv. In Ettlingen stieg man auf Pooltests statt Schnelltests um, doch das Freitesten per PCR müssen Eltern organisieren. Dagegen regt sich Widerstand.