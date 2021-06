Auf dem Weg zur Smart City: So weit ist Ettlingen in Sachen Digitalisierung

Wer sich in Ettlingen anmelden oder den Ausweis erneuern lassen will, muss dafür ins Rathaus. Nur wenige Behördengänge sind bislang online möglich. Bei der Digitalausstattung von Schulen ist die Stadt dagegen schon weit.

Das Knöllchen kann man per QR-Code online bezahlen, die Geburtsurkunde im Netz bestellen und an über 40 Orten in der Stadt sind WLAN-Hotspots: In Sachen Digitalisierung hat sich in Ettlingen in den vergangenen Jahren einiges getan.

Die Digitalisierung in den Ettlinger Schulen ist vorangeschritten, allerdings sind viele Behördengänge noch nicht online möglich.

Was bisher geschafft wurde und was noch ansteht, erklären die BNN anlässlich des Digitaltags am 18. Juni.