MyShuttle braucht Hilfe

Auf der Buslinie 101 in die Ettlinger Höhenorte und nach Völkersbach wird nachgebessert

Nach Klagen über Engpässe bei MyShuttle auf der Strecke von Ettlingen in die Höhenorte lenkt der KVV ein. Was am On-Demand-Verkehr bemängelt wurde und warum Busse nun doch wieder bis 1 Uhr nachts fahren.