Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten auf der Bundesautobahn 5 bei Ettlingen

Am Dienstag ist es auf der BAB 5 zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen gekommen. Leichte Verletzungen und Verkehrsbeeinträchtigungen waren die Folge.

Nach bisherigen Angaben der Polizei hat sich am Dienstag auf der BAB 5 in Höhe von Malsch ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet.

Gegen 13.50 Uhr war ein Auto eines Bestattungsinstituts in Fahrtrichtung Norden unterwegs und fuhr dabei einem Sprinter auf. Der Sprinter wurde in Folge des Aufpralls auf ein weiteres Auto vor sich geschoben. Ein nachfolgendes Auto war ebenfalls an dem Unfallgeschehen beteiligt.

Der Fahrer des Leichenwagens erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sprinter hatte mehrere Fässer eines Gefahrgutes geladen. Die Feuerwehr ist derzeit mit der Bergung der Ladung beschäftigt. Nach aktuellem Stand traten keine Gefahrenstoffe aus.

Die BAB 5 ist in Fahrtrichtung Norden derzeit gesperrt und der Verkehr wird ausgeleitet. Auf der Gegenfahrbahn kommt es ebenfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch Schaulustige.