Ein Schandfleck verschwindet: Die seit vielen Jahren aufgegebene ehemalige Tankstelle und Werkstatt von Honda Müller in der Bruchhausener Landstraße wird derzeit platt gemacht.

An der Durchgangsstraße des Stadtteils sollen zwei Sechs-Familienhäuser mit Tiefgarage entstehen.

Errichten wird diese der örtliche Investor Frank Kiefer ab Anfang nächsten Jahres, der das Gelände gekauft hat. Die Baugenehmigung sei da, so Kiefer.

Er hätte sich eine dreigeschossige Lösung gewünscht, die sei aber mit der Stadt nicht zu machen gewesen, so dass die zweireihige Bebauung jetzt zweieinhalb-geschossig wird.

Wohnungen sollen verkauft werden

Kiefer rechnet mit einer Bauzeit von gut einem Jahr, die Wohnungen will er verkaufen. „An dem Objekt bin ich seit 18 Jahren dran“, sagt er. Damals sei Honda Müller in den Neubau im Gewerbegebiet Katzentach ganz in der Nähe gezogen, habe sich aber aber von der alten Liegenschaft, wo einst der Unternehmensstart erfolgte, nicht trennen wollen.

„Da hing zu viel Herzblut dran“, so der neue Eigentümer. Im Januar 2020 sei man sich dann doch einig geworden, zum Notar gegangen und habe die Sache unter Dach und Fach gebracht.

Millionenschwere Investitionen

Kiefer sprach von einem mehrere Millionen Euro teuren Investment in der Landstraße. Zum Thema Altlasten durch Tankstelle und Werkstatt meinte er, es seien noch „gereinigte Tanks“ im Boden, die entfernt würden. Probebohrungen habe man gemacht, die bislang keine Erkenntnis zu Altlasten erbrachten. Mit dem Projekt Neubebauung im Bereich ist das Karlsruher Architekturbüro Tanger befasst.

Froh über die in exponierter Ortslage gefundene Lösung ist Bruchhausens Ortsvorsteher Wolfgang Noller und mit ihm der Ortschaftsrat Der Anblick der aufgegebenen und zunehmend verfallenden Liegenschaft sei viele Jahre unschön gewesen, Wohnungen in Bruchhausen seien schwer zu finden. „Von daher freut uns die Entwicklung.“