Pilotprojekt startete 2020

Aus für Paketschrank in Ettlingen – Feldversuch ist gescheitert

Das Projekt, das dazu beitragen sollte, den Lieferverkehr in der Stadt zu reduzieren, ist gescheitert. Ab dem 1. Juli ist der Paketschrank des Dienstleisters Pakadoo in der Thiebauthstraße nicht mehr in Betrieb.