Austauschprogramm

Ausflug nach Troja hinterlässt bei Ettlinger Schülern einen bleibenden Eindruck

Jugendliche des Ettlinger St. Augustinusheims schwärmen von einem Besuch in der türkischen Stadt Can. Die Ettlinger Einrichtung ist eine Unesco-Projektschule und pflegt enge Kontakte in die Türkei.