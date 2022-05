Ausflugstipps: Diese Feste gibt es am Vatertag rund um Ettlingen

Der Vatertag ist Ausflugstag per Rad oder zu Fuß, mehr als nur für Männergruppen – und an diesem Donnerstag ist es ein besonderer.

Die Vatertagsfeste schießen nach langer und für die Vereine finanziell belastender Zwangspause im südlichen Landkreis regelrecht aus dem Boden. Möglichkeiten, um auf Tour einen Stopp einzulegen, gibt es zahlreich.

Wir haben eine Auswahl der Festivitäten zwischen Bad Herrenalb und Rheinstetten.

Spessart

„Alle scharren schon lange mit den Hufen“, betont etwa Heribert Weber vom Musikverein „Frohsinn“ Spessart. Im Ettlinger Höhenort soll der Vereinsname beim Dorfbrunnenfest endlich wieder Programm sein – auch Schriftführer Weber packt seine Trompete aus.

Schon am Mittwochabend und dann Donnerstag ab 11 Uhr wird aufgespielt und aufgetischt. „Endlich!“ Kinderschminken und Basteln gibt’s von 14 bis 16 Uhr.

Oberweier

Der TSV Oberweier wird auf dem Heinzler Hof in der Ufgaustraße auftischen und Bands spielen lassen – und nach der Zwangspause läuft das traditionelle Hoffest zweitägig am Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr.

Rheinstetten

Auch Rheinstetten ist ein gutes Pflaster an Christi Himmelfahrt. Dort freut sich Schwimmverein-Vorsitzender Nicky Köhler – etwa, dass Kuchenspender doch wieder willig den Ofen anwerfen und man 30 bis 40 Helfer fürs Vatertagsfest des SV Delphin zusammenbekommt.

„Ganze zwei Jahre war doch nichts.“ Von 12 bis 18 Uhr wird Leben sein auf der Wiese vorm Vereinsheim in der Schwarzwaldstraße 41. Dazu gebe es eine große Kinder-Spielstraße mit Action von Ballspielen bis Dosenwerfen.

Ihr Waldfest mit Spanferkelessen zur Mittagszeit feiern die Naturfreunde Forchheim auf dem Gelände am Teilort Silberstreifen (Kutschenweg). Für Unterhaltung sorgt der Musikverein „Harmonie“. Gefeiert wird auch beim Harmonika-Spielring, der rund ums Spielringheim ab 11 Uhr losgelegt.

Malsch

In Malsch atmet die Karnevalsgesellschaft GroKaGe auf und fiebert dem Vatertagsfest des Landgrabenballetts an der Hirschlochhütte im Wald nahe der B3 bei Neumalsch entgegen. „Die Leute wollen doch raus, wir sind hoch motiviert“, betont Markus Burgmann vom Verein.

Ein herbei ersehnter Neuanfang ist es auch für die Musikvereine Völkersbach und Sulzbach. Jubellieder dürften zu hören sein, wenn am Waldrand an der Carl-Schöpf-Hütte und in Sulzbach am Festplatz gefeiert wird.

Marxzell

Gemeinsame Sache in Marxzell: Der Tennisclub und der Sportverein feiern in Marxzell-Burbach an der Dreschhalle ab 11.30 Uhr anlässlich des Vatertags und bewirten die Gäste..

Karlsbad

Es tut sich auch etwas in Karlsbad-Auerbach - bei der Vatertagshocketse des Musikvereins beim Rathaus. Und die beliebte Kombination aus Gottesdienst und anschließender Hocketse mit Musik findet sich in Ittersbach am idyllischen Grillplatz im Wald beim Industriegebiet: Um 10.30 Uhr laden die evangelischen Kirchengemeinden Ittersbach und Langenalb-Marxzell ein, der Musikverein „Edelweiss“ spielt.

Bad Herrenalb

In Bad Herrenalb gibt es am Rotensoler Klubhaus der Sportgemeinschaft im Höhenort auch einen Gottesdienst (10 Uhr), danach den Hock ab 11.30 Uhr.

Summen und brummen dürfte es beim Fest des Bezirks-Bienenzüchtervereins in Herrenalb beim Lehrbienenstand (An der Bachhälde). Um 10 Uhr ist Festgottesdienst, danach Festbetrieb – der Bienenlehrpfad wird fachkundig vorgestellt.