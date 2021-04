Ausgangssperre in Ettlingen: Nachts wird es still in den Straßen

Von wegen Samstagnacht! In Ettlingen ahndete der Kommunale Ordungsdienst kaum Verstöße gegen die Ausgangssperre. Zwei Mädchen fielen am Schulzentrum auf.

Das Szenario ist filmreif. Was ließe sich hier, in der Ettlinger Innenstadt und in den Randbereichen, drehen? Vielleicht ein Horrorfilm in einer gespenstisch leeren Stadt. Ein Science-Fiction-Film, in dem aus (noch) unerfindlichen Gründen die Menschen verschwunden sind. Ein Zombie-Film, in dem sich wegen der Gefahr lebender Toter kein Lebendiger mehr auf die Straße wagt und die Zombies nachts irgendwo im Untergrund dahinvegetieren.

Kurzum: Das, was sich dem berichtenden und kontrollierenden Betrachter am Samstag nach 21 Uhr in und um Ettlingen bot, hatte etwas Faszinierendes und gleichzeitig etwas sehr Befremdliches.

Kontrolleure sind regelmäßig unterwegs