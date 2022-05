Polizei räumt Fehler ein

Auslöser des Amok-Fehlalarms in Ettlingen ermittelt: Eltern drohen Kosten von bis zu 50.000 Euro

Amok-Fehlalarm und kein Ende: Nach dem Großeinsatz am Schulzentrum Ettlingen könnte eine große Rechnung auf die Eltern der ermittelten Minderjährigen zukommen. Was in Rechnung gestellt werden könnte und warum die Polizei Fehler einräumt.