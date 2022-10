Das anvisierte Projekt Bioabfallvergärungsanlage (BAVA) in Ettlingen ist einen Schritt weiter – die erfolgte Bürgerversammlung trug positiv dazu bei. Warum der Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats weitere Planungsschritte befürwortete.

Viele Detailfragen sind noch zu klären, doch ist für das Biogas-Projekt in Ettlingen die nächste Weichenstellung erfolgt.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die Pläne nach der Bürgerversammlung in Ettlingen-West über die städtische Tochter Stadtwerke weiterzuverfolgen. Manche Nachfrage war in der Sitzung nicht abschließend zu beantworten – hier werden noch Hausaufgaben gemacht, verdeutlichte Bürgermeister Moritz Heidecker (parteilos).

Ein Verkehrskonzept werde erarbeitet, so Heidecker, darin soll es auch um die Einfahrt für den Anlieferverkehr zu einer Bioabfallvergärungsanlage gehen. „Die ist ja relativ schmal.“

Die vorgesehene Fläche liegt zwischen Grüngutsammelplatz und Park-and-Ride-Parkplatz an der B3 und der A5-Anschlussstelle. Mitgenommen habe man auch das Thema Lärm aus der Bürgerversammlung in Ettlingen-West.

Geruchsbelästigung als wichtige Frage

Mögliche Geruchsbelästigung ist ein weiterer Punkt. Hier stand zuletzt die Annahmehalle für Biomüll und Grünschnitt im Fokus.

In der Anlage der Abfallwirtschaft des Landkreises Calw (AWG) in Neubulach, die der Ettlinger Gemeinderat wie berichtet besichtigen wird, ist dies technisch so gelöst: Die Luft der Annahmehalle wird stetig abgesaugt und den Trocknern und dem anschließenden Luftwäscher zugeführt, teilt die AWG mit. Damit werde Geruchsbildung außerhalb der Halle vermieden.

Aus dem Gremium meldete sich Lorenzo Saladino (CDU) aufgrund eines SWR-Berichts zum Thema. Karlsruhe wurde demnach zur Verwendung seines Biomülls in der Anlage gefragt, der sei aber aufgrund von langfristigen Lieferverträgen Richtung Hessen und Pfalz bis 2036 vergeben, ein vorzeitiger Ausstieg sei im Zweifel erst zu prüfen.

Wir begrüßen, dass jetzt Bewegung in die Sache kommt. Christa Becker-Binder, Grünen-Stadträtin

Eine klare Antwort hierzu von Stefan Blüm, Leiter des Bereichs Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken Ettlingen: „Das wissen wir“, erklärte er zu den Karlsruher Lieferverträgen. Die etwa 15.000 Tonnen, die jährlich an Bioabfall in Karlsruhe anfallen, seien daher ja auch von vorneherein gar nicht in die Mengenberechnungen für die Biogasanlage eingeflossen.

„Wir begrüßen, dass jetzt Bewegung in die Sache kommt“, sagte Christa Becker-Binder (Grüne). Alle vorliegenden Fakten sprechen aus ihrer Sicht für den Standort in Ettlingen-West. Bürgerbedenken seien natürlich ernst zu nehmen. Dass es gut war, dass die Bürgerversammlung stattfand, betonte Siegbert Masino von der SPD. Grundsätzlicher Widerstand aus der Bevölkerung war dabei nicht zu erkennen gewesen, wenngleich einiges an Fragen noch zu beantworten ist.

Ettlinger Gemeinderat hat das Wort

Dass die Wirtschaftlichkeit „im Moment überhaupt nicht zu beantworten ist“, erklärte Gerhard Ecker (FW/FE). Dass die künftige EU-weite CO 2 -Abgabe die Wirtschaftlichkeit der Anlage zusätzlich positiv beeinflussen kann, denken sowohl Bürgermeister Heidecker wie auch Helmut Obermann (CDU).

Nach der AUT-Empfehlung soll nun der Ettlinger Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung treffen. Bis dahin würden auch noch einige mitgegebene Fragen geklärt, so Heidecker.