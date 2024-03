Auto & Mobil - Fahrzeuge, Räder und offene Geschäfte

Auf nach Ettlingen: „Auto & Mobil“ lockt Besucher mit Programm und verkaufsoffenem Sonntag am 10. März 2024 in die Innenstadt.

Am kommenden Sonntag, 10. März, dürfen sich die Besucher der Region wieder auf den bekannten Ettlinger Autosalon mit verkaufsoffenem Sonntag freuen. Diese Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren von einer reinen Autoausstellung zu einem Mobilitätsmarkt weiterentwickelt entwickelt. Von 13 bis 18 Uhr präsentieren die Ettlinger Autohäuser unter dem Titel „Auto und Mobil“ auf dem Marktplatz, Erwin-Vetter-Platz sowie am Kirchenplatz und vor dem Schloss ihre neuesten Modelle.

Erstmals bieten auch die Ettlinger Fahrradhändler ihre Bikes in der Leopoldstraße, Ecke Thiebauthstraße zum Verkauf an. Dort wird zudem auch ein Laufradparcour für ein besonderes Erlebnis bei den kleinsten Besuchern sorgen. Mit bereitgestellten Laufrädern und Helmen, dürfen die Nachwuchsradler kleine Hürden bezwingen und Erfahrungen mit Rädern den machen. Das Spielemobil, eine mobile Spiele-Oase mit verschiedensten Spielmöglichkeiten für Groß und Klein steht ebenfalls bereit.

Auf dem Marktplatz sorgen die nächsten Fahrzeuge auf dem Karussell für leuchtende Kinderaugen während sich die Eltern beim Stadtwerke Infomobil über die Vorteile deren vergleichsweise günstigen Strom- und Gastarife informieren können. Liebhaber von Süßspeisen kommen auf dem Marktplatz ebenfalls auf Ihre Kosten. Gerade um die Ecke, auf dem Erwin-Vetter-Platz, gibt es neben der Fahrzeugausstellung musikalische Darbietungen von der ProMusicSchool.

Abgerundet wird die Veranstaltung „Auto & Mobil“ durch die Ladenöffnung Ettlingens Einzelhändler. Diese dürfen an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen und ihre neuesten Kollektionen anbieten. Dabei dürfen Sie sich auf die ein oder andere Aktion freuen, oder einfach nur nach Herzenslust Shoppen.

Autohaus Müller

Leistungen:

Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen

Reparatur und Inspektion

Scheiben-Reparatur und Scheiben-Ersatz

Unfallinstandsetzung und Lackierung

Klimaanlage-Service

TÜV-Abnahme im Haus immer Montag, Mittwoch, Freitag

Kontakt:

Im Katzentach 10, 76275 Ettlingen

www.honda-mueller-ettlingen.de

info@hondamueller.de

+49 (7243) 91 05 0

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8:00 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr

Emil Frey Ungeheuer Automobile

Leistungen:

Kauf und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwägen

Wartung und Reparatur

Karosserie und Lack

Originalteile und Zubehörvielfalt

Markenspezialisten

Mietwagen

Zubehörteile

Kontakt:

Hertzstr. 31, 76275 Ettlingen

www.emilfrey.de/ungeheuer/ettlingen

+49 (7243) 54 44 0

Öffnungszeiten:

Service: Mo. bis Fr. 7:00 bis 18:00 Uhr

Verkauf: Mo. bis Fr. 8:00 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 13:00 Uhr

Foto Wirth

Leistungen:

Passbilder

Bewerbungsbilder

Porträts

Kameras

Objektive

Digitalisierung

Bilderausdruck

Reparaturannahme

Fotobücher

Fachberatung

Kontakt:

Badener-Tor-Straße 11, 76275 Ettlingen

www.foto-wirth.de

+49 (7243) 16 09 4

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 09:30 – 13:00 und 14:00 – 18:00, Sa. 09:30 – 14:00

S&G Automobil

Leistungen:

Mercedes-Benz

Verbrenner

Elektrofahrzeuge

Wartungs- und Reparaturarbeiten nach Herstellervorgabe

HU

Original-Teile

Hol- und Bringservice

Mietfahrzeuge

Reifenservice

Kontakt:

Pforzheimer Straße 106, 76275 Ettlingen

www.sug.de/

info@sug.de

+49 (7243) 57 94 0

Öffnungszeiten:

Service Pkw: Mo. bis Fr. 7:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 8:00 bis 12:00 Uhr

Schuhhaus Otto Rissel

Leistungen:

Persönliche Beratung

Beratung zu aktuellen Trends, Passformen und zur Qualität der Schuhe

Große Auswahl modischer Markenschuhe

Kontakt:

Leopoldstr. 45, 76275 Ettlingen

www.chriss.de

info@chriss.de

+49 (7243) 54 05 80

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 09:30 bis 18:30 Uhr, Sa. 09:30 bis 16:00 Uhr

Schuhhaus Pfeiffer

Leistungen:

Stimmiger Markenmix

Schuhe vieler bekannter Marken

Laufend neue Modelle während der Saison

Orthopädische Maßschuhe und Schuhtechnik

Dynamische Fußdruckmessung

Kontakt:

Leopoldstr. 54, 76275 Ettlingen

www.schuhhaus-pfeiffer.de/

schuhhaus-pfeiffer@t-online.de

+49 (7243) 37 41 79

Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 14:00 Uhr

Stadtwerke Ettlingen

Leistungen:

Strom- und Erdgas- und Wärmelieferung (Ettlingen, Ortsteile und Region)

Trinkwasserversorgung (Ettlingen und Ortsteile)

Energiedienstleistungen (z B. Mess- und Abrechnungsdienstleistungen für die Immobilienwirtschaft, Wärmecontracting, Ausbau von Ladepunkten für die E-Mobilität u.s.w.)

Ausbau der regenerativen Energieerzeugung

Betrieb der Ettlinger Bäderlandschaft (Albgaubad (Hallenbad mit Saunalandschaft und Freibad), Waldbad Schöllbronn,

Badesee Buchtzig

Betrieb des Tagungs- und Veranstaltungszentrums „Buhlsche Mühle“

Kontakt: