Opa und Papa waren schon Autoartisten, Randolf Kaselowsky trat in ihre Fußstapfen. Mit seiner Show gastiert er an zwei Sonntagen in Ettlingen.

Wenn die Reifen die Bodenhaftung verlieren und sich das Auto zur Seite neigt, dann steigt bei Randolf Kaselowsky der Adrenalinspiegel. Der Moment, in dem sich zeigt, wie leicht oder schwer es sein wird, den Wagen auf nur zwei Rädern in Schieflage über den Parkplatz zu manövrieren – teilweise im Slalom, teilweise mit mutigen Mitfahrerinnen aus dem Publikum auf Beifahrersitz und Rückbank.

„Jedes Gelände ist anders“, sagt Kaselowsky, der mit Künstlernamen Mario Cortez heißt. Auf Schotter seien die Kunststücke mit dem Auto etwa viel schwieriger zu meistern als auf Asphalt, wie er auf dem Parkplatz des Kauflands in der Ettlinger Zehntwiesenstraße zu finden ist.

Hier wird Kaselowsky gemeinsam mit seiner Familie und zwei befreundeten Artisten aus der Schweiz an den beiden kommenden Sonntagen (16. und 23. Oktober) jeweils ab 14 Uhr seine „Autoartistenshow“ zeigen.

Das Fahren auf zwei Rädern, das Kaselowsky erst nach sechs Jahren Üben draufhatte, ist nur ein Teil der Show, die rund anderthalb Stunden dauern wird. Highlight und optische Hauptattraktion sind die Monster-Trucks, die vor den Augen der Zuschauer drei schrottreife Autos mit ihrer puren Masse zerquetschen werden.

3.000 Kilogramm wiegt der leichteste von ihnen, „Captain Jack“, seine große Schwester „Harley Quinn“ bringt ganze 7.500 Kilo auf die Waage und ist 550 PS stark, der blau lackierte „Joker“ hat sogar 620 PS und ist 3,30 Metern Höhe so groß wie ein ausgewachsener Elefant.

Service Tickets für die Autoartistenshow am 16. und 23. Oktober gibt es jeweils an der Tageskasse, Erwachsene zahlen 20, Kinder 15 Euro. Einlass ist um 13 Uhr, eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Die Zuschauerzahl ist nicht begrenzt.

Die drei Kolosse haben den Kaufland-Parkplatz bereits bezogen und warten auf einem Sattelzug auf ihren Einsatz am Sonntag.

Wo kriegt man solche Monstergefährte her? „Die Reifen sind aus Holland, Karosserie, Motor und Achsen vom einem amerikanischen Händler in Kaiserslautern, den Rahmen hab’ ich selbst geschweißt“, erklärt Kaselowsky am Beispiel der „Harley Quinn“. Auch die anderen Trucks sind selber zusammengeschraubt.

Schon Opa und Papa machten Kunststücke mit dem Auto

Das Wissen über die Fahrzeuge hat Randolf Kaselowsky von seinen Brüdern. Schon als kleiner Bub schaute er ihnen zu, wenn sie an den Riesentrucks arbeiteten.

Der 38-Jährige kommt aus einer Frankfurter Zirkusfamilie, „Opa und Papa waren Hochseilartisten“, erzählt er. Später wurden sie zu Autoartisten. Mit fünf saß Kaselowsky das erste Mal auf dem Motorrad, mit 16 fuhr er das erste Mal mit dem Auto – auf zwei Rädern.

„Inzwischen ist das wie Schuhe binden oder Fahrrad fahren“, sagt er, üben muss er nicht. Sohnemann Joey dagegen trainiert für die Show am Sonntag.

Der 14-Jährige wird auf dem Quad Stunts vorführen. Unter anderem springt er dabei über seine beiden Schwestern (20 und 13 Jahre), die sich hinter einer Rampe auf den Boden legen werden.

Steigende Kosten und Umweltpolitik machen Artisten das Leben schwer

Der Junge will in die Fußstapfen seines Vaters treten – obwohl der in dem Geschäft mit der Autoartistik nicht unbedingt eine große Zukunft sieht.

Mit dem Fokus der Politik auf grüne Themen begegne ihm in Deutschland immer mehr Gegenwind, die Auflagen für Shows würden strenger, erzählt Kaselowsky.

Da werde schon mal versucht, durchzusetzen, dass bei einer Show nur ein Truck fahren darf statt zwei. Schließlich sind die Riesengefährte mit ihrem Spritverbrauch nicht gerade sauber: 58 bis 62 Liter Diesel braucht die Harley Quinn pro Show, der „Joker“ sogar 62 bis 72 Liter, rechnet Kaselowsky vor.

Gleichzeitig steigen für die Artistenfamilie die Kosten für den Kraftstoff und Ersatzteile, die sie für Fahrzeuge beschaffen müssen. „Den Truck hab ich damals für 3.800 Euro zusammenbauen lassen, heute würde mich das 10.000 kosten“, verdeutlicht Kaselowksy und blickt auf den gelben „Captain Jack“.

Weil die Rückfahrt nach Frankfurt mit dem kompletten Fuhrpark zu teuer wäre, verbringen die Kaselowskys den Winter auf einem Parkplatz in Wörth am Rhein, wo am 30. Oktober auch ihre letzte Show in dieser Saison stattfindet.

1.000 der 3.000 Quadratmeter Fläche neben einer Kartbahn haben sie angemietet. Genug Platz für die fünfköpfige Familie und ihren Fuhrpark, der aus 22 Fahrzeugen besteht, darunter zwölf Sattelschlepper.