Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer in Ettlingen

Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr auf der L607 zwischen Rüppurr und Ettlingen zahlreiche Verkehrsteilnehmer und einen Fußgänger gefährdet.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 37-Jährige die Rastatter Straße in Rüppurr. Dabei überholte er in Fahrtrichtung Ettlingen trotz Überholverbots zwei Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf fuhr er die Karlsruher Straße in Ettlingen entlang und brachte auf Höhe des Schillerkreisels einen Fußgänger in Gefahr. Dieser rettete sich durch einen Sprung nach hinten vor einem Zusammenstoß. Im Anschluss gefährdete der 37-Jährige nahe der Haltestelle Erbprinz einen Fahrradfahrer, der ein Ausweichmanöver einleitete, um einer Kollision zu entgehen. Im Bereich der Rüppurrer Battstraße gefährdete der Verdächtige einen weiteren Radfahrer.

Die Polizei traf den 37-Jährigen an seiner Wohnanschrift an. Durch einen Alkoholtest wurde der Verdacht auf alkoholisiertes Fahren ausgeschlossen. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt, ob weitere Personen durch den 37-Jährigen verletzt oder gefährdet wurden und bittet Zeugen, sich unter (0 72 43) 3 20 00 zu melden.