Straßensanierung auf der B3 bei Ettlingen startet im Mai

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird vom 12. Mai bis voraussichtlich Mitte Juli die B3 zwischen den Knotenpunkten B3/L607 (bei Ettlingen West) und B3/L608 (bei Neumalsch) saniert. Auf einer Strecke von circa vier Kilometern und einer Fläche von etwa 44.000 Quadratmetern soll die Fahrbahndecke erneuert werden.

Wie das Regierungspräsidium mitteilte, wird zwischen dem Knotenpunkt B3/L607 und der Einmündung Bruchhausen die oberste Asphaltschicht, die sogenannte Deckschicht, in Fahrtrichtung Rastatt ersetzt. „Von der Einmündung Bruchhausen bis zur Tankstelle in Neumalsch werden die oberen 20 Zentimeter der Asphaltschichten über den kompletten Querschnitt erneuert. Die Sanierung erfolgt in drei Bauphasen“, so das RP.

Erste Bauphase beginnt mit Vollsperrung

Die erste Bauphase, die etwa vier Wochen andauern wird, umfasst die Strecke vom Knotenpunkt B3/L607 bis zur Einmündung des Kieswerks. Sie wird unter Vollsperrung der Bundesstraße 3 durchgeführt. Da hierfür umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich sind, beginnen die Vorarbeiten für die erste Bauphase am 6. Mai.

Bereits ab dann kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Vollsperrung der B3 zwischen dem Knotenpunkt B3/L607 und dem Kieswerk sowie die entsprechende Verkehrsumleitung werden dem Regierungspräsidium zufolge am 12. Mai aktiviert, sodass am 13. Mai mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden könne.

Der Verkehr aus Richtung Malsch wird über die L608 und die B36 nach Ettlingen beziehungsweise Karlsruhe umgeleitet. Aus Karlsruhe kommender Verkehr werde entweder über die L605, die Pulverhausstraße und die B36 oder (ab dem Knotenpunkt B3/L607/L566 bei Ettlingen) über die L566 und die B36 umgeleitet.

Die Bedarfsumleitung der Autobahn wird für die Dauer der Maßnahme ebenfalls über die genannten Strecken geführt. Auch der Radverkehr zwischen Malsch und Bruchhausen wird umgeleitet. Die genaue Streckenführung befindet sich noch in der Abstimmung und wird zeitnah bekannt gegeben.

Die zweite Bauphase, die etwa zwei Wochen andauern wird, umfasst die Strecke von der Einmündung des Kieswerks bis zur Höhe der Tankstelle in Neumalsch. Auch für die zweite Bauphase wird die B3 voll gesperrt und der Fahrradverkehr umgeleitet.

In der dritten und letzten Bauphase wird der Knotenpunkt B3/L608 bei Neumalsch saniert. Für die Sanierung des Knotenpunktes wird die B3 halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann in beide Richtungen weiter fließen und wird durch eine temporäre Ampelanlage geregelt. Zusätzlich werden in der dritten Bauphase die Fahrbahnbeläge auf beiden Ästen der L608 im Bereich des Knotenpunktes saniert. Die betreffenden Abschnitte der L608 müssen hierfür voll gesperrt werden. Die Vollsperrungen werden dazu genutzt, die beiden dort bestehenden Bushaltestellen barrierefrei umzubauen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird nach eigener Aussage vor Beginn der zweiten und dritten Bauphase erneut über die konkreten Sperrungen und Umleitungen informieren und bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Die Kosten der gesamten Straßenbaumaßnahme belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Euro und werden anteilig vom Bund (für die Sanierung der B3) und vom Land (für die Sanierung der Landesstraßen) getragen. Weitere Informationen zu der Maßnahme wird das Regierungspräsidium Karlsruhe auf seiner Internetseite veröffentlichen und hierzu zeitnah eine gesonderte Projektseite einrichten.