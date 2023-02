An der A5-Anschlussstelle Karlsruhe-Süd geht ab Anfang März nichts mehr. Sie wird für den Verkehr gesperrt. Grund ist die Sanierung der B3. Was das für Autofahrer bedeutet und wie lange die Baustelle voraussichtlich dauert.

Die ersten Schilder weisen schon seit ein paar Tagen darauf hin: Die B3 wird zur Baustelle. „Fahrbahndeckensanierung bis Mai 2023“ steht da zu lesen, darunter das klassische Baustellenschild, wie es an Fernstraßen steht.

Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und der Landesstraße 605, dem Zubringer nach Karlsruhe.

Auf einer Länge von rund 650 Metern wird in der Zeit zwischen Ende Februar und Anfang Mai, so das Regierungspräsidium Karlsruhe, die Fahrbahndecke erneuert. Die Baustelleneinrichtung habe begonnen. Die Sanierung erfolge in zwei Bauabschnitten.

Für Autofahrer gibt es die gute Nachricht, dass die B3 zu keiner Zeit für den Verkehr komplett gesperrt werden muss, die wichtige Verbindung zwischen Karlsruhe und Ettlingen und umgekehrt also offen bleibt.

Zugemacht wird aber die BAB-Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und zwar komplett ab Anfang März. Man kann dort weder ab- noch auffahren das gilt sowohl für Fahrtrichtung Süden (Basel) als auch für die nach Norden (Frankfurt). Ausnahme: Wer aus Karlsruhe vom Zubringer L605 her auf die Bundesfernstraße möchte, kann in Karlsruhe-Süd abbiegen. Der erste Bauabschnitt „bleibt da offen“, so Daniel Schön, Leiter des Sachgebiets Verkehr im Ettlinger Ordnungsamt.

Park & Ride Platz an der B3 nicht mehr nutzbar

Der Park & Ride Platz, der sich an der B3 nahe der Ausfahrt Karlsruhe-Süd befindet, ist während der Baustellenzeit nicht nutzbar, dort stehen Baumaschinen und lagert Baumaterial. Der Grünabfallsammelplatz „Eiswiese“ ist weiter erreichbar, indem man den verlängerten Lindenweg vorbei am Hotel Holder nutzt.

In der ersten Baustellenphase geht es auf der B3 zunächst um die Sanierung der Fahrbahn von Ettlingen in Richtung Karlsruhe. Ab Höhe der Ausfahrt Karlsruhe-Süd bis zur Überleitung auf die L605 – da ist die B3 zweispurig in beide Richtung – wird während der Sanierung um einen Fahrstreifen reduziert und der andere steht dem Gegenverkehr zur Verfügung.

Die Bauarbeiten können somit auf den weiteren Fahrbahnen laufen, ohne dass eine Vollsperrung der Bundesstraße erforderlich wäre. Im Baustellenbereich darf mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern gefahren werden.

Beeinträchtigungen werden sich in erträglichem Rahmen halten. Kristian Sitzler, Chef des Ettlinger Ordnungsamtes

Kristian Sitzler, Chef des Ettlinger Ordnungsamtes, rechnet damit, „dass sich die Beeinträchtigungen für Autofahrer in erträglichem Rahmen“ halten. Sie sollten für die Dauer von zwei Monaten etwas mehr Zeit einplanen, wenn sie beispielsweise zu Berufsverkehrszeiten unterwegs sein müssten. Wer nicht unbedingt den Streckenabschnitt befahren muss, dem empfiehlt er, den Baustellenbereich zu umfahren.

Sperrung der A5-Auffahrt: Mehr Verkehr am Anschluss Ettlingen/Rüppurr zu erwarten

Mehr Verkehr werde aller Voraussicht nach am A5 Anschluss Ettlingen/Rüppurr und damit am Seehof herrschen, da er durch die Sperrung von Süd als nächstgelegener BAB-Anschluss stärker genutzt werde. „Die Umleitungen, die ausgeschildert werden, führen alle über leistungsfähige Straßen“, so Sitzler.

Wenn der erste Bauabschnitt bis Ende März abgeschlossen ist, geht es an die Instandsetzung der B3 von Karlsruhe in Richtung Ettlingen.

Nach dem gleichen Muster wird wieder um einen Fahrstreifen reduziert, um Platz für den Gegenverkehr zu schaffen. Während der zweiten Bauphase bis Anfang Mai ist der Anschluss Karlsruhe-Süd dann auch nicht mehr für Verkehrsteilnehmer vom Zubringer L605 aus Karlsruhe her offen. Wer auf der A5 von Frankfurt kommt, kann dann aber wieder in Süd abfahren.

Kosten liegen bei 2,6 Millionen Euro

Das ganze Vorhaben B 3 Fahrbahndeckenerneuerung auf insgesamt rund 16.000 Quadratmetern kostet laut Regierungspräsidium Karlsruhe rund 2,6 Millionen Euro.

Im Auftrag der Stadt Ettlingen werde zusätzlich noch der Fahrbahnbelag der Zu- und Abfahrt des Park & Ride Platzes erneuert und im Auftrag der Autobahn GmbH die Autobahn-Abfahrtsrampe aus Richtung Frankfurt instandgesetzt.