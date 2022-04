50-Jähriger wird bei Verkehrsunfall bei Bad Herrenalb schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Bad Herrenalb hat sich ein 50-Jähriger am Freitagabend schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Mit schweren Verletzungen wurde am Freitagabend ein 50 Jahre alter Mann in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er auf der Landesstraße 564 zwischen Bad Herrenalb und Marxzell in einen Unfall verwickelt war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam der Mann gegen 19.20 Uhr mit seinem Auto aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam letztlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Wegen der dabei entstandenen Verletzungen wurde der Fahrer noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Schaden von etwa 40 000 Euro

Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholeinfluss bei dem 50-Jährigen ergaben, musste der 50-Jährige eine Blutprobe abgeben. Der Fremdschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 40 000 Euro.

Der Polizeiposten Bad Wildbad sucht Zeugen, welche weitere Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Unter der Telefonnummer 07081 9390-0 können sich Augenzeugen melden.