Ab 6. April werden im Landkreis Calw flächendeckend Corona-Schnelltests angeboten

Eine Stuttgarter Firma testet ab 6. April in 18 von 25 Kommunen im Kreis. In Bad Herrenalb gibt’s kostenlose Schnelltests ab 8. April immer donnerstags im Kurhaus, in Dobel immer donnerstags in der neuen Sporthalle.