Am Wochenende ist Busfahren im Landkreis Calw ab sofort kostenlos

Ab dem kommenden Wochenende (6. und 7. November) sind Busfahrten in Dobel und Bad Herrenalb sowie im ganzen im Landkreis Calw für ein Jahr lang immer samstags und sonntags kostenlos nutzbar. Das teilte der Landkreis Calw mit.

Mit dem Angebot wird ein Beschluss des Kreistags umgesetzt. „Durch das kostenfreie Angebot an Wochenenden versprechen wir uns eine zusätzliche Attraktivitätssteigerung für den ÖPNV im ländlichen Raum“, erklärt Landrat Helmut Riegger (CDU).

„Wir wollen dadurch eine nachhaltige Alternative zum Automobil schaffen und gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels ein Zeichen setzen.“

Stündliche Fahrmöglichkeiten mit Bus und Rufbus

In rund 60 Prozent der Städte und Gemeinden im Landkreis gebe es inzwischen an den Wochenenden von morgens bis abends stündliche Fahrmöglichkeiten mit Bus, Rufbus und Bedarfsverkehren, heißt es weiter in der Pressemitteilung des Landkreises.

Fahrten mit einem Rufbus oder Bedarfsverkehr sind in den Fahrplänen durch einen Telefonhörer gekennzeichnet oder tragen direkt die Bezeichnung „Rufbus“.

Diese Fahrten müssen mindestens eine Stunde vor der gewünschten Abfahrt telefonisch unter (0 70 51) 96 88 55 oder per App (bwegt Bus&Bahn) gebucht werden. Im Bedarfsverkehr eingesetzt werden Busse, Kleinbusse und Taxis, welche jeweils die entsprechend gebuchte Start- und Zielhaltestelle bedienen.