Bad Herrenalb ehrt Manfred Reufsteck für Einsatz am Bernsteinfelsen

Seit 30 Jahren kümmert sich Manfred Reufsteck um den Bernsteinfelsen auf dem Gebiet der Stadt Gaggenau und dessen unmittelbare Umgebung auf der Gemarkung Bernbach. Die Stadt Bad Herrenalb hat ihm zum Dank eine Plakette gewidmet, die jetzt an der Bernstein-Hütte angebracht wurde.

Naturfreund hat Wikipedia-Eintrag verfasst

Vincent Langensteiner vom Forst Baden-Württemberg und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, griff zum Schraubendreher und befestigte die Plakette an einer Wand der Schutzhütte. Er dankte Manfred Reufsteck (Jahrgang 1935) im Namen der Forstbehörde und der Stadt Bad Herrenalb für sein Engagement.

Bis jetzt vermag ich’s noch. Manfred Reufsteck

hat sich um den Bernsteinfelsen verdient gemacht

Zu dessen größten Verdiensten gehört die Einstufung des Bernsteinfelsens, der 694 Meter über Normalnull liegt, samt näherer Umgebung als Naturdenkmal. Mehr als fünf Jahre hat sich der Naturfreund für diesen Schutzstatus starkgemacht und damit erreicht, dass der Fels und seine Umgebung dauerhaft unverändert erhalten bleiben.

Mit zahlreichen Exkursionen, Vorträgen und Veröffentlichungen hat er die natur- und heimatgeschichtliche Bedeutung des Bernsteins ins öffentliche Bewusstsein gerückt. So stammt auch die Beschreibung „Der Bernstein (Nordschwarzwald)“ in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia aus seiner Feder.

Panoramatafel hilft bei der Orientierung

Für viele Wanderer, die den Berg erklimmen, ist die Panoramatafel aus Edelstahl auf dem Aussichtsplateau interessant. Manfred Reufsteck hat die Tafel entworfen, hergestellt und verankert. Mit ihrer Hilfe kann man sich orientieren und benennen, was an Tagen mit klarer Sicht in großer Entfernung zu entdecken ist.

Auch das 54 Kilometer entfernte Straßburger Münster kann man von dort sehen – vorausgesetzt, man beachtet die ausgewiesene Blickrichtung auf der Panoramatafel.

Durch regelmäßiges Freischneiden des Gehölzes am Fuß des Bernsteins hält Manfred Reufsteck die Aussicht frei. Auch kümmert er sich um die Zuwege. Nicht zuletzt beseitigt er am Felsen, an der Feuerstelle und in der Schutzhütte den Müll und Farbschmierereien. Bis zu 80 Mal pro Jahr kommt er auf den Bernstein, um nach dem Rechten zu sehen. Meist mit dem E-Bike. „Inwieweit mir dies in Anbetracht meines Alters weiterhin gelingen wird, bleibt abzuwarten. Bis jetzt vermag ich’s noch!“, sagt der 89-Jährige und freut sich über die Plakette als sichtbare Anerkennung seiner Mühen.