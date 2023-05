Bad Herrenalb feiert Muttertag mit Wanderopening und Outdoormesse

Neben dem großen Wanderopening und der Outdoor-Messe auf dem Rathausplatz, wird in Bad Herrenalb am Wochenende, 13. und 14. Mai, auch der Muttertag mit zahlreichen Aktionen gefeiert.

Bereits ab Samstag ist demnach das Spielmobil in Bad Herrenalb zu Gast und bietet an beiden Tagen von 12 bis 18 Uhr auf der Schweizerwiese Spiel, Spaß und Unterhaltung.

Von 11 bis 18 Uhr gibt es laut der Stadtverwaltung – ebenfalls an beiden Tagen – im Kurpark einen Foto-Spot zum gemeinsamen Fotoshooting von Müttern und Kindern oder mit dem oder der Liebsten. In der Innenstadt nähmen zahlreiche Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag teil. Auf dem Supermarktparkplatz kurz hinter dem Ortseingang aus Richtung Ettlingen finde ein großer Flohmarkt statt.

Musik werde am Samstag und am Sonntag jeweils ab 15 Uhr an wechselnden Orten in der Innenstadt erklingen. Am Samstag ist laut der Mitteilung „Sia Sound“ unterwegs, zuerst am Café Paradiso am Bahnhof, ab 15.45 Uhr auf dem Rathausplatz und ab 16.45 Uhr am Sägwasenplatz. Am Sonntag sorge Selina Cifric für die Musik. Sie startet um 15 Uhr auf dem Rathausplatz. Ab 16 Uhr ist sie am Sägwasenplatz und ab 16.45 Uhr am Café Paradiso zu hören.

Noch mehr Musik kündigen die Veranstalter für Sonntag ab 14 Uhr in der Konzertmuschel im Kurpark an, wenn die Jazzprofis „The Birdlanders“ die Bühne zu ihrem Muttertagskonzert betreten. Das Ettlinger Ensemble habe sich bereits zahlreiche Fans in Bad Herrenalb und der Region erspielt.

Besucher aus Karlsruhe und Ettlingen sollen mit der S1 anreisen

Das Akkordeonorchester Bernbach ist ebenfalls mit dabei und zeige ab 14.30 Uhr vor dem Restaurant Abbas zwei Stunden lang, wie gut Rock- und Pop-Hits, Volksmusik und Schlager in Akkordeon-Arrangements klingen. Die Herrenalber Trachtengruppe ist am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Rathausplatz zu Gast.

Die Stadt erwarte zahlreiche Gäste. Deshalb wird Besucherinnen und Besuchern aus Karlsruhe und Ettlingen die Anreise mit der S1 empfohlen. Alle Muttertags-Attraktionen sind demnach fußläufig vom Bahnhof Bad Herrenalb in wenigen Minuten zu erreichen. Aus der Region Kraichgau ist am Sonntag zusätzlich der „Albtäler“ Freizeitexpress unterwegs.

Die Züge starten in Menzingen und Odenheim und fahren über Ubstadt-Ort, Bruchsal, Karlsruhe und Ettlingen in 90 Minuten nach Bad Herrenalb. Gästen aus Richtung Bühl, Baden-Baden und Gernsbach wird die Buslinie X44 empfohlen und Gästen, die aus Richtung Calw, Bad Wildbad und Dobel kommen, die Linie X63. Beide Buslinien halten zentral am Rathausplatz.