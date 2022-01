1.500 Euro Sachschaden

Bad Herrenalb – Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Ein 52-jähriger wollte am Montagabend in seinem weissen Peugeot von der Landesstraße abbiegen. Dabei merkte dies ein entgegenkommendes Auto zu spät und die beiden kollidierten. Wer in dem entgegenkommenden auto sass, ist jedoch noch unklar und die Polizei bittet nun um Hinweise.