Bad Herrenalb und Pforzheim: 37-Jähriger wird zweimal an einem Abend festgenommen

Ein 37-Jähriger hat am Dienstagmorgen in gleich zwei Städten für Polizeieinsätze gesorgt. Nachdem der Mann nach einer Festnahme in Bad Herrenalb freigelassen wurde, landete er schlussendlich in einer Zelle der Polizei in Pforzheim.

Beamte der Polizei Bad Wildbad versuchten am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr den Mann in der Bad Herrenalber Gaistalstraße festzunehmen, nachdem er dort als aggressiv auffiel und Körperverletzung begangen haben soll, so die Polizei. Der Mann wehrte sich gegen die Festnahme, der Polizei gelang es nach eigenen Aussagen aber den Mann in Handschellen abzuführen und in Polizeigewahrsam zu nehmen. Später wurde der Mann von den Beamten wieder entlassen.

Einige Zeit später erreichte die Polizei Pforzheim eine Mitteilung über einen Ladendiebstahl im Pforzheimer Bahnhof. Vor Ort trafen die Polizeibeamten des Reviers Pforzheim-Nord auf den 37-jährigen Mann, der zuvor entlassen wurde. Die Beamten beschreiben ihn als unkooperativ und zunehmend aggressiv.

Die Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis wegen einer falsch getragenen Maske. Als der 37-Jährige dem nicht nachkam, brachten ihn die Polizeibeamten vor das Gebäude. Als der Mann wiederholt versuchte, in das Bahnhofsgebäude zu gelangen, nahm die Polizei ihn erneut fest. Die Beamten berichten, dass er auch bei der zweiten Festnahme erheblichen Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt hätte.

In Polizeigewahrsam stellten die Beamten bei dem 37-Jährigen eine Verletzung am Ohr fest. Nach eigenen Aussagen sei unklar, woher diese stamme. Der Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus untersucht und anschließend wieder in der Gewahrsamszelle untergebracht.

Den 37-jährigen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.