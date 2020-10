Bad Herrenalb: Zwei Grundschüler und vier Personen im Seniorenheim mit Corona infiziert

Zwei Schüler der Falkensteinschule sowie zwei Bewohner und zwei Mitarbeiter eines Seniorenheims in Bad Herrenalb wurden positiv auf Covid-19 getestet.

Den Namen des Seniorenheims wollte die Behörde nicht nennen. Das gesamte Personal und die Bewohner seien laut Pressemitteilung des Landratsamtes auf Corona getestet worden, mit weiteren Testergebnissen rechne man im Laufe dieser Woche.

Laut Pressemitteilungen vom Landkreis Calw und der Stadt Bad Herrenalb sind in der Falkensteinschule zwei Klassen, eine klassenübergreifenden Lerngruppe sowie deren Lehrer in Quarantäne. Die Stadt habe am Dienstagnachmittag (6. Oktober) durch das Gesundheitsamt Calw von den Infektionen erfahren. Wo die nun positiv getesteten Schüler sich infiziert haben, sei nicht bekannt.

Sind noch weitere Schüler betroffen?

Unklar sei auch, ob noch weitere Schüler betroffen sind. „Die Testergebnisse stehen noch aus“, so Bürgermeister Hoffmann. „Ich wünsche den Falkensteinschülern und ihren Familien jetzt viel Geduld, Durchhaltevermögen und dass sie gesund bleiben oder schnell wieder gesund werden.“

Hoffmann erklärte auch, dass Schule, Stadtverwaltung und Landratsamt Calw in engem Austausch stehen und alles tun, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dazu sei es unerlässlich, dass alle Schüler und die Menschen in deren Umfeld die Hygiene- und Abstandsregeln rigoros befolgen. „Das gilt auch für die Eltern und Schüler der nicht betroffenen Klassen. Reduzieren Sie Ihre Außenkontakte auf ein Minimum. Wenn möglich, bleiben Sie zu Hause und arbeiten im Homeoffice.“

Die Falkensteinschule ist eine Grundschule mit rund 190 Schülern, aufgeteilt auf drei erste Klassen und jeweils zwei Klassen der nachfolgenden Stufen.