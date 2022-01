Die Bernbacher Straße in Bad Herrenalb ist derzeit gesperrt – das sorgt für lange Umwege. Grund sind Baumfällarbeiten, die aufgrund von Trockenschäden nötig sind. Der Ortschaftsrat Bernbach war gegen eine Sperrung – allerdings ohne Erfolg.

Damit hatte das Ehepaar aus Alzey nicht gerechnet: „Wir wollten zu unserer Ferienwohnung in Loffenau“, erzählt der Ehemann. Auf der Bernbacher Straße von der Kullenmühle Richtung Bernbach war für den Autofahrer aber Schluss. Denn die Straße ist derzeit wegen Baumfällarbeiten gesperrt, Durchlass wird nicht gewährt.

Der Mann musste den Wagen wenden, um sein Ziel Loffenau über Marxzell weiter nach Burbach und das Moosalbtal, dann weiter über Gaggenau und Gernsbach zu erreichen. Summa summarum eine Strecke von 41 Kilometern, die normalerweise eigentlich nur acht Kilometer lang wäre (Herrenalb–Loffenau).

Arne Glückstein vom Forstbezirk Westlicher Schwarzwald hat Verständnis für Ärger und Enttäuschung. „Mir ist klar, dass eine solche Sperrung keine Freude macht. Aber ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn wir jetzt nichts tun und dann in den nächsten Wochen eine Baumkrone auf ein fahrendes Auto stürzt.“

Sperrung der Bernbacher Straße in Bad Herrenalb wegen Baumfällarbeiten

Der Grund für die Vollsperrung sind zahlreiche ältere Bäume, die „aufgrund des Klimawandels vermehrt Trockenschäden in den Kronen aufweisen“. Abgestorbenen Äste und Kronenteile könnten ohne weitere größere Einflüsse abbrechen, daher müssten bereits markierte Bäume schnell gefällt werden.

Da es am steilen Gelände aber auch zum Abrollen größerer Steine und Felsen kommen kann, ist nach Glücksteins Aussage „eine Vollsperrung der Straße während der gesamten Arbeitszeit unumgänglich, um den Straßenverkehr nicht zu gefährden“.

Für Martin Müller vom Ordnungsamt Bad Herrenalb ist die Situation keinesfalls zufriedenstellend. „Aber wir haben leider kein Stimmrecht“, so Müller, der den Weg der Instanzen und Zuständigkeiten für die Sperrung beschreibt. „In diesem Fall handelt es sich einen Sicherungshieb, den der Forst Baden-Württemberg beauftragt und das Landratsamt Calw genehmigt hat.“

Ortschaftsrat Bernbach hatte sich gegen die Vollsperrung ausgesprochen

Der Ortschaftsrat Bernbach, der sich mit einer Stellungnahme an das Landratsamt ausdrücklich gegen die Vollsperrung zwischen Golfplatz und Ortseingang Bernbach ausgesprochen hatte, „weil die Versorgung und Erreichbarkeit des Ortes nicht mehr gesichert werden kann und die Straße bis zur Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Loffenau als Umleitung zur Verfügung stehen muss“, konnte eine Sperrung nicht verhindern.

Zwar wurde über eine Ampelsperrung diskutiert, „aber das Risiko, dass nach einer Fällung noch Steine ins Rollen kommen und dann während der Grünphase auf ein Auto treffen, war uns einfach zu hoch“, erklärt Arne Glückstein, dem die „Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer“ wichtig ist. Für Unternehmer Martin Kübler, der mit den Baumfällarbeiten beauftragt ist, eine richtige Entscheidung.

Um die Infrastruktur der Straße so wenig wie möglich zu tangieren, wird das Holz nach oben gefällt und dann mittels Seilwinde und schwerem Forstgerät aus dem Wald herausgezogen. In Summe 500 Festmeter. Dabei handelt es sich um einen ganz „normalen Einschlag und eine Durchforstung, die einer nachhaltigen Forstwirtschaft dient“. Wenig Verständnis bringt Kübler für all diejenigen auf, die trotz Verbots die gesperrte Straße befahren. „Jeder hat nur ein Leben, und trotz aller Sicherheitsmaßnahmen sind Fällarbeiten gefährlich.“