Campingplatzbetreiber aus Bad Herrenalb wehrt sich gegen Corona-Verordnung

Mirko Weber schüttelt nur noch den Kopf. „Wenn ich nicht in guten Jahren viel Geld auf die hohe Kante gelegt hätte, wäre ich schon pleite“, sagt er. Der Besitzer der Albtal Adventure World ärgert sich über das seit Monaten bestehende Verbot des Dauercampens auf seiner großen Anlage beim Schwimmbad in Bad Herrenalb.

Es sei überhaupt nicht schlüssig, dass Menschen, die sonst dort wochen- und monatelang in einem großen Wohnwagen oder Mobilhome wohnten, sich dort nicht aufhalten dürften, findet Weber. Mit seiner Firma Adventure World hat der Outdoor-Unternehmer den Campingplatz 2018 von der Stadt Bad Herrenalb gekauft. Zuvor hatte er den Platz bereits zweieinhalb Jahre betrieben.

Nicht wenige der Dauercamper müssten stattdessen unten in Karlsruhe in engen Mietwohnungen leben, wo die coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln viel weniger eingehalten werden könnten, so Weber weiter. Ihn rege schon lange auf, dass die von oben kommenden Verordnungen so enorm wirklichkeitsfremd seien und oft die für die Eindämmung der Pandemie notwendigen Maßnahmen gar nicht abbildeten.