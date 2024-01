Bad Herrenalb blickt auf eine lange Geschichte zurück: Die Stadt feiert in diesem Jahr ihr 875-jähriges Bestehen. Das ganze Jahr über sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Für den 9. Mai, den Europatag, steht ein großes Chorprojekt auf dem Programm.

„Verschiedene Chöre aus Bad Herrenalb, aber auch aus Karlsruhe und der Umgebung werden sich daran beteiligen“, erzählt Miriam Kurrle, die dieses Chorprojekt koordiniert. Sie ist Sopranistin, Gesangspädagogin und Chorleiterin und lebt seit sechs Jahren in der Kurstadt. Dort ist sie Sprecherin des Handlungsfelds Kultur der Stadtentwicklung Bad Herrenalb ist.

Im Mittelpunkt der Aufführung wird die neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven stehen, genauer gesagt, der vierte Satz dieser Sinfonie, der unter dem Namen „Ode an die Freude“ bekannt ist. „Auftreten werden ein großer Gemeinschaftschor, ein Orchester und verschiedene Solisten“, kündigt Kurrle an.

Projekt in Bad Herrenalb ist für die Sänger ein besonderes Erlebnis

Sie fügt hinzu, dass Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU) die Idee zu diesem Chorprojekt hatte. „Er wollte etwas Besonderes planen, etwas, das gut zum Jubiläum, aber auch zum Europatag passt“, meint die 39-Jährige. „Die Europahymne passt da natürlich perfekt.“

Das ist ein unglaubliches Gemeinschaftserlebnis. Miriam Kurrle

Chorleiterin

Kurrle ist davon überzeugt, dass das Projekt nicht nur für die Besucherinnen und Besucher, sondern auch für die Sängerinnen und Sänger ein besonderes Erlebnis sein wird und schwärmt von einer „Opulenz in der Klangfülle“, die dieses Werk auszeichne.

„Die Wuchtigkeit und die Masse der Mitwirkenden werden zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen“, ist sie überzeugt. Sie beschreibt die „melodischen Spannungsbögen, die in verschiedenen Höhepunkten“ gipfeln.

Für die Teilnehmer sei es ein besonderer Reiz, ein so schwer zu singendes Werk zu meistern, so Kurrle. „Man ist einfach nur glücklich, wenn man diese große Aufgabe bewältigt hat“, erklärt sie und beschreibt, wie sich in einem großen Chorprojekt die bis zu 200 Sängerinnen und Sängern alle gegenseitig beflügeln. „Das ist ein unglaubliches Gemeinschaftserlebnis“, versichert sie.

Miriam Kurrle arbeitet mit Chorleiter Makitaro Arima zusammen

Kurrle hebt auch den Text, den Beethoven vertonte, das Gedicht „An die Freude“ von Friedrich Schiller, hervor. „Ein Satz wie ‚Alle Menschen werden Brüder‘ ist sehr berührend, wenn man an die aktuelle politische Situation in Deutschland und in der Welt denkt“, so die Chorleiterin. Neben der „Ode an die Freude“ wird am 9. Mai auch ein Teil von Carl Orffs „Carmina Burana” aufgeführt, nämlich „O Fortuna“.

Wir freuen uns, wenn sich noch viele Interessierte melden. Miriam Kurrle

Chorleiterin

Miriam Kurrle wird bei dem großen Chorprojekt mit Makitaro Arima zusammenarbeiten. Der gebürtige Japaner studierte in seinem Heimatland Komposition und schloss ein Gesangsstudium an der Musikhochschule Karlsruhe an.

Seit Jahren leitet er mehrere Chöre in Karlsruhe und Umgebung. Arima wird beim Auftritt den vierten Satz der neunten Sinfonie dirigieren, während Kurrle das Sopransolo singt. Sie selbst wird das Carl Orff-Stück dirigieren.

Vier von Arimas Chören nehmen am Jubiläums-Projekt teil: nämlich der Chor an der Klosterkirche Bad Herrenalb, der Deutsch-Japanische Chor „Der Flügel“ aus Karlsruhe, der Chor Querbeat vom Gesangsverein Frohsinn Schwann und der Chor an der Matthäuskirche Karlsruhe.

Sieben Chöre und 150 Sänger sind bis jetzt dabei

„Bis jetzt haben sich sieben Chöre dem Projekt angeschlossen“, erklärt Kurrle. Sie wird mit dem Sunshine Chor Bad Herrenalb-Neusatz, der Chorgemeinschaft Langenalb und dem Flutlicht-Chor Dennach das Programm für den Auftritt einstudieren. „Insgesamt sind damit bis jetzt etwa 150 Sängerinnen und Sänger dabei“, freut sich die Chorleiterin.

Sie geht davon aus, dass sich in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Chöre zur Teilnahme anmelden werden. „Natürlich dürfen aber auch jederzeit einzelne Sängerinnen und Sänger am Projekt teilnehmen“, versichert sie.

„Wir freuen uns, wenn sich noch viele Interessierte melden. Es wird für alle ein besonderes Erlebnis, denn das Werk ist einfach nur fantastisch.“