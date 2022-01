Die Klosterruine in Bad Herrenalb wird in Farbe getaucht – über eine App. Besucher können mit dem Smartphone die Farbgestaltung der Beleuchtung beeinflussen. Die Menschen sind begeistert, kommen zahlreich – und überraschen damit sogar den Ideengeber.

„Ich bin von dieser Lichtinstallation verzaubert“, sagt Joachim Mang und strahlt. Er ist dieser Tage eigens aus Schorndorf bei Stuttgart angereist, um auch Freunden das Farbenspiel an der Klosterruine in Bad Herrenalb zu präsentieren.

„Zum Start der Illumination hat es geregnet, aber auch das war beeindruckend“, sagt Mang und zeigt auf seinem Smartphone nicht ohne Stolz einen Zeitungsausschnitt von vor ein paar Wochen, auf dem er mit blauem Regenschirm vor der beleuchteten Kulisse der Klosterruine abgebildet ist.

Auch Barbara Gutmann aus Bad Rotenfels ist fasziniert „von den mystischen Farbspielen“, die von allen Besuchern eifrig mit ihren Smartphones bestellt und dann per Handyfoto eingefangen werden.

Großer Erfolg für „Color the World“ in Bad Herrenalb

„Die Zahl der Besucher steigt stetig“, bestätigt Lars Wolf. Der Lichtdesigner und Ideengeber von „Color the World“ nennt aktuell 23.500 Klicks und freut sich über den Erfolg, bei dem allein in den vergangenen drei Tagen rund 1.300 Farbwünsche pro Tag gezählt wurden. „Natürlich haben wir gehofft, dass das Projekt vor allem aktiv angenommen wird, allerdings sind wir von der aktuellen Frequentierung selbst überwältigt“, sagt Wolf.

Anders als bei den Schlosslichtspielen in Karlsruhe, wo Videoprojektionen Bilder auf die Schlossfassade werfen, entstehen die besonderen Lichteffekte am einstigen Zisterzienserkloster durch die Farbwünsche der Besucher. Und Hochrechnungen belegen täglich rund 300 Menschen, die an der Gestaltung beteiligt sind.

Um das Lichterspiel mit eigenen Augen zu sehen, sind die Freundinnen Brigitte Metzler aus Pforzheim und Brigitte Treiber aus Höfen angereist. „Das ist großartig. Wir stehen hier schon eine halbe Stunde vor dem Kloster und es gibt immer wieder neue Farbvariationen“, stellen die beiden Frauen fest.

Besucher freuen sich über Farbenspiel an der Klosterruine in Bad Herrenalb

Das Schauspiel ist auch für den 15-jährigen Simon aus Karlsbad beeindruckend: „Ich finde es cool, dass das hier gemacht wird, und dass es eine Farbe Schwarz gibt, die dann alle anderen Farben komplett ausschaltet.“ Und tatsächlich ist die Farbe Schwarz auf einer Skala von 16 Farben der Spitzenreiter.

Nach Aussage von Lars Wolf belegen die Farben Rot, Blau, Magenta und Grün die nachfolgenden Plätze, erst dann folgen die etwas „pastelligeren“ Farbtöne, die Kirsten und Alexander Möhrle aus dem Murgtal in vielen sozialen Medien gesehen haben. „Freunde waren hier und haben Bilder gepostet und dann habe ich gesagt, da müssen wir auch hin“, so Kirsten Möhrle.

Die „coole Kulisse mit der Ruine“ fasziniert und so zückt auch sie ihr Smartphone, um eigene Bilder und Impressionen online zu posten. Dass „Color the World“ einen Schwerpunkt im Klosterviertel setzt, der nicht nur regional begeistert, wertet auch Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU) als großen Erfolg. „Das spornt an, die nächsten Schritte zu unternehmen, um erneut Bad Herrenalb ins rechte Licht zu rücken.“