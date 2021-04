Keine Perspektive

Hotelier aus Bad Herrenalb fühlt sich im Corona-Lockdown von Politik im Stich gelassen

Stephan Bode darf in seinem Hotel „Schwarzwald Panorama“ in Bad Herrenalb seit Monaten keine Gäste empfangen. Eine Öffnung ist nicht in Sicht. Dabei hätte er genügend Corona-Schnelltests auf Lager.