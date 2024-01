Unbekannte brechen Fahrzeuge in Bad Herrenalb auf

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte zwei Pkws und einen Wohnwagen aufgebrochen und Gegenstände geklaut.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18.30 Uhr und 7.30 Uhr, haben sich in der Dobler Straße und der Tannwaldstraße in Baden Herrenalb mehrere Diebstähle ereignet, wie die Polizei mitteilte.

Die unbekannten Täter haben aus insgesamt zwei Pkws und einem Wohnmobil diverse Gegenstände entwendet, darunter auch Münzgeld.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die an genannten Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim örtlichen zuständigen Polizeiposten Bad Herrenalb unter (0 70 83) 97 69 90, zu melden.