Die Stadt zieht Bilanz: Gästezahlen in Bad Herrenalb leiden unter der Pandemie

2020 stand im Zeichen der Corona-Pandemie und das schlägt sich in den Gästezahlen nieder. Es gab in Bad-Herrenalb jedoch auch positive Entwicklungen zu verzeichnen: Die wenigen Gäste blieben länger.

Die gute Nachricht zuerst: Die Kurstadt Bad Herrenalb lag im vergangenen Jahr trotz der starken Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie mit ihren Gästezahlen noch auf den vorderen Rängen im Ländle.

Allerdings, und das ist die schlechte Nachricht, gab es einen deutlichen Einbruch bei den Übernachtungen um 31 Prozent. In konkreten Zahlen sind dies knapp 233.000 Übernachtungen. Am stärksten war der Einbruch im Bereich der Geschäftsreisenden zu spüren, hier gab es 54 Prozent weniger, nämlich nur noch 40.457 Übernachtungen. In „normalen“ Jahren sind es über 87.000.

Etwas besser sah es für die Kliniken aus, hier musste man einen Rückgang von 18 Prozent auf knapp 98.000 Übernachtungen verkraften. Bei den Gästen, die in Bad Herrenalb ihren Urlaub verbrachten, war ein Einbruch um 27 Prozent (94.344) der Übernachtungen zu verzeichnen.

„Da haben uns die Sommermonate mit guten Zahlen rausgerissen“, sagt Bürgermeister und Touristikchef Klaus Hoffmann (parteilos). „Die Menschen zog es raus in die Natur, das war eindeutig festzustellen“, so Hoffmann.

Durchschnittliche Verweildauer hat sich verlängert

So verlängerte sich die durchschnittliche Verweildauer von bislang drei Tagen auf 3,6 Tage. Viel Aufmerksamkeit habe man mit der Kampagne „Mit Abstand schön“ erregen können, was sich in guten Zahlen niedergeschlagen habe. „Diese Offensive wollen wir in diesem Jahr fortsetzen“, so Hoffmann.

Den nächsten Schlag ins Kontor versetzte den Beherbergungsbetrieben dann der erneute Lockdown ab November, der immer noch andauert. „Trotz finanzieller Hilfen, den Betrieben macht es gewaltig zu schaffen, keinerlei Einnahmen generieren zu können“, so der Bürgermeister.

Für die Leistungsträger der Stadt sei das vergangene Jahr ein schwarzes Jahr gewesen. Der großen Unsicherheit geschuldet ist das noch sehr gebremste Buchungsverhalten in diesem Jahr. „In normalen Jahren sind um diese Zeit die Häuser für Ostern gut gebucht, in diesem Jahr sieht es äußerst dünn aus, da niemand sagen kann, ob sie überhaupt öffnen dürfen“, so Hoffmann.

Auch städtische Veranstaltungen, die die Attraktivität der Stadt steigern sollen, konnten im vergangenen Jahr nur vereinzelt organisiert werden. Kunsthandwerkermarkt, Bahnhofs- und Klosterfest, Sommernachttheater und sämtliche Vereinsfeste mussten abgesagt werden. Einzig der Herbstmarkt, diesmal im Ambiente des Kurparks, konnte angeboten werden und zog viele Gäste an.

Was als leises Aufatmen begann, musste schon kurz darauf wieder heruntergefahren werden. Praktisch in letzter Minute, alles war aufgebaut und organisiert, konnte die Offerta ihre Pforten doch nicht öffnen, die große Touristikmesse CMT wurde ebenfalls abgesagt. Ebenso ging es mit dem Weihnachtsmarkt, der das Albleuchten im Kurpark begleiten sollte.

Kurpark erstrahlte über die komplette Adventszeit

„Die Konzepte standen, dass dann nichts mehr ging, hat uns schon schwer getroffen“, so Hoffmann. Immerhin erstrahlte der Kurpark über die gesamte Advents- und Weihnachtszeit in heimeligem Glanz. „Damit war über die dunkle Jahreszeit wenigstens etwas geboten, das wurde sehr positiv aufgenommen“, so Hoffmann.

Wie es weitergeht? „Alles, was eine Chance unter Pandemiebedingungen hat, wird geplant“, so Hoffmann. Aus der guten Erfahrung mit dem Herbstmarkt im Kurpark wolle man mit dem Naturparkmarkt im Frühsommer aufbauen. „Unsere Devise ist, bereit sein, wenn es los geht“, so Hoffmann. „Unser Blick richtet sich auf das Re-Opening, darauf schauen wir alle gebannt“, so der Schultes.

Ob es für Ostern damit klappt, sehe er nach den jüngsten Entwicklungen eher kritisch. „Ein Wander-Opening im Mai sollte hoffentlich möglich sein“, so Hoffmann. Gemeinsam mit den Leistungsträgern wolle man Schritte erarbeiten, wie man vorgehen könne, damit dieses Jahr eine Verbesserung der Bilanz für die Betriebe möglich werde.

Für die Outdoor-Erlebnisse wolle man ein Konzept zur Lenkung der Besucher entwickeln, damit man nicht überrollt werde, wie im Winter der Nachbarort Dobel, als Schnee lag.