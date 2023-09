Erlebniswanderung auf der Höhe bei Neusatz und Rotensol

Schwarzwaldflair in Bad Herrenalb

Einmal im Jahr werden die beiden Höhendörfer Neusatz und Rotensol zum Treffpunkt von Familien und Wanderern: Pünktlich zum Ende der Sommerferien laden die örtlichen Vereine und Institutionen am Sonntag, 10. September, von 10 bis 17 Uhr wieder zur „Erlebniswanderung“ ein.

Auf der etwa acht Kilometer langen Rundwanderstrecke um die Dörfer herum wird Wanderern nicht nur Schwarzwaldflair und ein Fernblick über die Rheinebene geboten.

Den eigentlichen Reiz der Veranstaltung machen die inzwischen 16 Stationen der Vereine aus, die mit einem kulinarischen Angebot und locken und für Kinder viel Abwechslung bereithalten.

Immer mehr Vereine und Institutionen beteiligen sich

Die Erlebniswanderung erfreue sich einer stetig wachsenden Nachfrage, und auch die Zahl der Vereine und Institutionen, die sich beteiligen, sei gestiegen, berichtet Dietmar Bathelt, der als Neusatzer Ortsvorsteher die Arbeitsgemeinschaft der Vereine leitet. Dieses Jahr wird beispielsweise erstmals die Bad Herrenalber Tourist-Info vor Ort präsent sein.

Der Rundweg kann an jeder beliebigen Station gestartet werden. Stationen sind unter anderem der Reiterhof mit einem Kinderprogramm, der Birkenhof, bei dem die Rotensoler Fuchshexen zum Basteln einladen oder das Alte Schulhaus, bei dem man mit der IG Moschde frischen Apfelsaft pressen kann. Das Feuerwehrhaus lockt Kinder regelmäßig genauso an wie die Hüpfburg des Schwalbenhofs.

Auf dem parkähnlichen Gelände der Neusatzer Pfütz bietet der Förderverein Fleischkäse-Burger an; der Pfadfinderstamm Cherusker wird hier eine kleine Zeltstadt mit Lagerfeuer aufbauen.

An der Neusatzer Pfütz wird diesmal der Schlusspunkt gesetzt: Wer an dem Quiz teilnimmt – an jeder Station ist eine Aufgabe zu lösen – kann hier um 17 Uhr als Preisträger ausgelost werden.

Start ist auf dem Sportgelände Rotensol

Die Erlebniswanderung startet mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Pfarrer Matthias Ahrens auf dem Sportgelände Rotensol.

Detaillierte Informationen zu Anfahrt, Parkmöglichkeiten und Programm sind im Internet unter www.erlebnis-wandern-auf-der-hoehe.de abrufbar.